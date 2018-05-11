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Spor

Samsunspor, piyango çekilişi için 100 bin biletten 500 tane satabildi

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Samsunspor’un bir gelire ihtiyacı olduğunu ve onun için de piyango çekilişi düzenlediklerini fakat 100 bin bilet bastırarak sadece 500 tane satabildiklerini söyledi

11 Mayıs 2018 21:05

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Samsunspor’un bir gelire ihtiyacı olduğunu ve onun için de piyango çekilişi düzenlediklerini fakat 100 bin bilet bastırarak sadece 500 tane satabildiklerini söyledi.
Samsunspor’un kongre sürecine girdiğini belirten Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, “Bir kongre sürecine girdik. Kayyum algısıyla yönetilen bir kulübün ne yazık ki birçok güçlükle karşılaştığı aşikardır. Dolayısıyla bu algıyı silmek için de bir yönetimin oluşması gerekiyor. Biz kayyum heyeti olarak her zaman bu yönetimin etrafında istendiği düzeyde her zaman yardımcı olacağız. Bir yönetimin oluşmasını arzuladık ve bununla ilgili de sezonun bitmesini bekledik, kongre kararı aldık. 23 Mayıs tarihinde yapacağız. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde de 2 Haziran’da kongremizi yapacağız. Bunu hedeflerken ‘güçlü bir Samsunspor’ hedefleyerek düşündük. Valimiz Osman Kaymak’ın önderliğinde bu kararı aldık ve gerekli işlemlere başladık. Ancak bu süreç içerisinde de birçok sportif ve ekonomik şeyleri göğüslemek için de var gücümüzle, gitmeyecekmişiz gibi son dakikaya kadar da çalışıyoruz” dedi.
100 BİN BİLETTEN 500 TANE SATILDI
Samsunlu vatandaşların Samsunspor için yapılan çekiliş piyangosuna sahip çıkmalarını isteyen Karayılmaz, “Samsunspor’un gelire ihtiyacı var. Biz de Milli Piyango idaresi ile 30 Haziran çekilişinde gerekli materyellerimizi sağladık. Çekilişi düzenlemek için de 100 bin tane bilet bastırdık. Bu biletlerimizi piyasaya sunduk. Samsunsporlu olmak sadece klavyenin başında ya da oturduğu yerden yorum yapmakla olmuyor. Bütün Samsunsporluların çekilişi desteklemesini bekliyoruz. Samsunspor’un gelire ihtiyacımız var. Dün çok müşterisi olan bir AVM’de 10 tane bilet sattık. Samsunluları bu konuda desteğe davet ediyoruz. Şuana kadar sadece 500 bilet satabildik” diye konuştu.

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