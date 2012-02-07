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Yaşam

Samsunspor otobüsüne tren çarptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde dün akşam oynadığı Karabükspor maçından dönüşte büyük bir kazayı ucuz atlattı.

07 Şubat 2012 02:00

T24 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde dün akşam oynadığı Karabükspor maçından dönüşte büyük bir kazayı ucuz atlattı.


Karabük deplasmanından dönüşte tesislere yakın bir bölgede yer alan hemzemin geçitte Samsunspor kafilesini taşıyan otobüse lokomotif çarptı.


Gece 03.40'ta yaşanan talihsiz kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Lokomotifin otobüsün arka bölümüne çarptığı ve büyük şok ve korku yaşattığı belirtildi.



23 yıl önceki facia


Bilindiği gibi Samsunspor, 23 yıl önce Malatyaspor ile oynayacağı maça giderken trafik kazası geçirmiş, 3 oyuncu, teknik direktör ve şoför hayatını kaybetmişti.


Samsunspor kafilesi 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor-Samsunspor 1. lig müsabakasına giderken, Havza ilçesinde kafileyi taşıyan kulüp otobüsünün kamyonla çarpışma sonucu teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan vefat etmişti.


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