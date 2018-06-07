Samsunspor, Önder Özen ile anlaşmak üzere

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - 2018-2019 futbol sezonunu Spor Toto 2’nci Lig\'de sürdürecek olan Samsunspor’da Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, sportif direktörlük konusunda Önder Özen ile prensipte anlaşmaya vardıklarını fakat görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Samsunspor’da 2 Haziran’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da şirketleşme yetkisinin alınmasının ardından sportif direktörlüğe geçmesi için Önder Özen ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, kulüp başkanı İsmail Uyanık’ın İstanbul’da olduğunu ve gelir gelmez sportif direktörlük konusunu çözeceklerini söyledi.

Çakır, \"Önder Özen ile görüşmeler devam ediliyor. Başkanımız İsmail Uyanık, şuanda İstanbul’da başkan geldikten sonra anlaşma sağlanır\" dedi.

FOTOĞRAFLI