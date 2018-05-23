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Spor

Samsunspor olağanüstü kongresi ertelendi

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - BU sezon Spor Toto 1’inci Lig'den 2’nci Lige düşen ve kayyum ile idare edilen Samsunspor’da olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için 2 Haziran 2018 tarihine ertelendi

23 Mayıs 2018 19:57

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - BU sezon Spor Toto 1’inci Lig\'den 2’nci Lige düşen ve kayyum ile idare edilen Samsunspor’da olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için 2 Haziran 2018 tarihine ertelendi.
Ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçiren Samsunspor’da bugün Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu’nda yapılması planlanan olağanüstü seçimli kongrede çoğunluk sağlanamadı. Seçimin yapılabilmesi için 899 üyeden 450 üyenin katılması gereken kongre, 2 Haziran tarihine ertelendi.
Samsunspor Kulübü Genel Müdürü Özay Yıldız, Samsunspor’un 2 Haziran’da yapılacak olan seçimli kongresinde aday olmak için 3 kişinin başkanlık başvurusunda bulunduğunu söyledi.

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