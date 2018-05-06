T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor küme düştü

Samsunspor - Ümraniyespor: 3-3 Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İlker Takpak SAMSUNSPOR: Orhan Erdoğan, Samed Hakan Kılıç, Berat Boz, Ahmet Burak Solakel, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya

06 Mayıs 2018 01:00

Samsunspor - Ümraniyespor: 3-3

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA)

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İlker Takpak
SAMSUNSPOR: Orhan Erdoğan, Samed Hakan Kılıç, Berat Boz, Ahmet Burak Solakel, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya, Burhan Arman, Kenan Karışık (Dk. 56 Kemal İşlemek), Gökay Iravul (Dk. 87 Furkan Yıldırım), Enes İslam İlkin, Göksu Türkdoğan
ÜMRANİYESPOR: Metin Erol (Dk. 89 Hüseyin Yılmaz), Mustafa Çakır, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen, Serdar Özbayraktar, Mehmet Seyfettin Sedef, Drole, Samet Asatekin, Beytullah Ayduvan (Dk. 74 Kerem Az), Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal (Dk. 43 Cenk Doğan)
GOLLER: Dk. 28 ve Dk. 71 (P) Göksu Türkdoğan, Dk. 38 Gökay Iravul (Samsunspor) - Dk. 59 Samet Asatekin, Dk. 67 Emircan Altıntaş, Dk. 85 Drole (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Samed Hakan Kılıç (Samsunspor) - Serdar Özbayraktar, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak (Ümraniyespor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan Samsunspor; Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor\'un ardından küme düşen üçüncü ve son takım oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SamsunsporSAMSUNDHA STAT Samsun YeniMayıs HAKEMLER Alper Ulusoy Volkan Ahmet NarinçTakpak SAMSUNSPOR Orhan Erdoğan Samed Hakan Kılıç Berat Boz Ahmet Burak Solakel Oğuz GürbulakOrtakaya Burhan Arman Kenan Karışık DkKemalGökay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24