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Spor

Samsunspor kaptanı Ercan Yazıcı'dan yeni sezon mesajı 

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) SAMSUNSPOR kaptanı Ercan Yazıcı, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi

31 Ağustos 2018 16:34

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

SAMSUNSPOR kaptanı Ercan Yazıcı, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.
Samsunspor kaptanı Ercan Yazıcı, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun tüm takımlara ve Samsunspor\'a hayırlı olmasını dileyen Yazıcı, \"Hazırlıklarımızı tamamladık ve lige hazırız. Amed Sportif Faaliyetler maçı ile ligin ilk haftasına galibiyetle başlamak istiyoruz. Tribünlerin bize itici güç olduğunu biliyoruz ve taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz. Amed maçında bize itici güç olarak destek vermelerini istiyoruz. Taraftarımızın bütün takımlara gösterdiği hoşgörüyü ve nezaketi Amedsporlu futbolculara ve yöneticilere de göstereceğine inanıyoruz. Onlara bu konuda güvenimiz tamdır. Sadece bizi desteklesinler, bizim arkamızda olsunlar. Bu sezon hepimiz için çok güzel ve olumlu geçecek. Ondan emin olsunlar.\" dedi.

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