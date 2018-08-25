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Spor

Samsunspor geleceğin kalecilerini yetiştirecek

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - Samsunspor altyapısında kaleci departmanlığı oluşturuldu

25 Ağustos 2018 15:18

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - Samsunspor altyapısında kaleci departmanlığı oluşturuldu. Departman sorumluluğuna Mehmet Bayraktar getirildi.
TFF 2’nci Lig ekiplerinden Samsunspor’un altyapısında kaleci departmanlığı oluşturuldu. U15, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında kaleci antrenörler göreve başladı. U15 ve U16 takımlarında kaleci antrenörü Muzaffer Türkdönmez, U17 ve U19 takımlarında ise kaleci antrenörü Kemal Ergin görev yapacak. Mehmet Bayraktar öncülüğünde oluşturulan kaleci departmanlığı hem bölgede hem de çevre il ve ilçelerde tarama yapıp gelecek vaadeden kalecileri kulüp bünyesine kazandıracak.

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