Samsunspor futbol şehitlerini andı

Yaprak KOÇER / SAMSUN, (DHA)

Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasının 29\'uncu yıl dönümünde program düzenlendi.

Programda, kazada hayatını kaybedenlerin resimlerinin bulunduğu dev afiş asıldı. Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989\'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza İlçesi\'nde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Kazanın 29\'uncu yıldönümünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsunspor işbirliğinde, ‘Bu şehrin çocukları Samsunsporludur’ projesi kapsamında kentteki bir AVM’de anma programı düzenlendi. Programa Samsun Valisi Osman Kaymak, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsunsuporlu yeni ve eski futbolcular ile kulüp yöneticileri, kazada yaralanan ve sonrasında felç kalarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan takım kaptanı Emin Kar ile öğrenciler katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu, ardından kaza yapan takımın fotoğrafının yer aldığı bir afiş asıldı. Programda konuşma yapan Vali Kaymak, Samsunspor\'un bu gün zor bir dönem yaşadığını belirterek \"Maalesef amacımıza hala ulaşamadık. İstenilen parayı hala toparlayamadık. Tahtanın açılması ve yeni transferler yapmamız lazım. Aksi takdirde ikinci yarıda bizi zor günler bekliyor. Ümitlerimiz hala tükenmiş değil. Buradan özellikle imkanı olan arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Destek olmayanlar tüm imkansızlıklara rağmen kağıt toplayarak Samsunspor’a bağışta bulunan Kibar amcayı örnek alsın. İmkanı olup da destek vermeyen, seyreden arkadaşlara sesleniyoruz. Bugün aynı 20 Ocak 1989 tarihindeki kaza gibi yine kara gündeyiz. Lütfen Samsunspor’a el atalım. İnşallah Samsunspor’u eski şaşalı günlerine geri getiririz\" dedi. Vali Kaymak\'ın konuşmasının ardından program sona erdi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Programa katılan öğrencilerden detay

- Öğrencilerin slogan atması

- Afişin asılması

- Vali Osman Kaymak\'ın konuşması

- Detaylar