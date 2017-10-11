Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1\'nci Lig takımlarından Samsunspor\'un başarılı oyuncusu Ahmet Cebe, \"İyi bir ortam yakaladık. Bunu da Rizespor maçında sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum çünkü kalitemiz belli\" dedi.

TFF 1\'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına teknik direktör Engin İpekoğlu, yönetiminde Samsun Nuri Asan Tesisleri\'nde devam ediyor. Bugün gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu Ahmet Cebe, Rizespor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini söyleyerek, \"Balıkesirspor galibiyeti bize iyi geldi. Tabiki iş galibiyetle bitmiyor. Teknik direktörümüz Engin ipekoğlu oldu. İyi bir ortam yakaladık. Bunu da Rizespor maçında sahaya yansıtmak istiyoruz. İki zor deplasmandan maksimum puan alıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum çünkü kalitemiz belli. Moralimiz çok çok iyi inşallah bu zorlu deplasmandan 3 puanla döneriz\" dedi.

SAMARAS: \"HEDEFLERİMİZ MAÇLARI KAZANMAK\"

Samsunspor\'un Yunan asıllı oyuncusu Georgios Samaras ise hedeflerinin maçları kazanmak olduğunu söyleyerek, \"Kendimi çok iyi hissediyorum. İlk haftalar biraz zordu. Değşik problemler vardı. Şimdi durumlar düzeldi. Hedeflerimiz maçları kazanmak\" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekip bugün düz koşu, 5\'e 2, istasyon, kısa pas ve şut çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı.

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