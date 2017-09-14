Samsunspor Başkanvekili Rüştü Araboğlu: Parolamız galibiyet

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, bu hafta oynayacakları Altınordu maçını değerlendirerek, \"Altınordu iyi bir takım. Tarzlarını ben beğeniyorum. Önemli bir maç ama bizim parolamız galibiyet\" dedi.

Samsunspor Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, Cumartesi günü karşılaşacakları Altınordu maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maça galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyleyen Başkanvekili Araboğlu, \"Sakat oyuncularımızdan Larbi 6 ay sahalardan uzak kalacak. Angan ise arka adelesindeki rahatsızlığından dolayı 3 hafta aramızda olamayacak. Bu konuda şanssızlıklar üst üste geldi. Önemli transferler yaptık. Sakat oyuncularımızın yerini dolduracak ve sahaya çıkacak arkadaşlarımız var. Jonathan Ayite bu hafta sahada olacak. Biz bu hafta önemli bir galibiyet alacağız\" dedi.

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