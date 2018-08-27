T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor Başkanı Uyanık: "Yüksek hedeflere doğru kanatlanacağız"

SAMSUN, (DHA) SAMSUNSPOR Başkanı İsmail Uyanık, bulundukları lige saygı duyduklarını belirterek, "Şimdi yüksek hedeflere doğru kanatlanma zamanıdır" dedi

27 Ağustos 2018 15:25

SAMSUN, (DHA)

SAMSUNSPOR Başkanı İsmail Uyanık, bulundukları lige saygı duyduklarını belirterek, \"Şimdi yüksek hedeflere doğru kanatlanma zamanıdır\" dedi.
2018-2019 sezonunu dün akşam düzenlediği görkemli bir törenle açan TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor, Yeni Orduspor ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Sezon açılışında bir konuşma yapan Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, bulundukları lige saygı gösterdiklerini ifade ederek, \"Kısmette yıllar sonra; 53 senelik tarihinde Samsunspor olarak bunları yaşamak da varmış. Açılışını bir 3\'üncü lig sezonu öncesinde burada beraber yapmak varmış. Kısmette görülecek günler varmış, yaşanacaklar varmış. Bulunduğumuz lige saygı gösteriyoruz. Biz burada kalıcı olmamalıyız. Yüksek hedeflere doğru kanatlanma zamanıdır. Çok fazla konuşmak istemiyorum, sadece bir şiir okumak istiyorum size\" diyerek Murathan Mungan\'ın \'Göç Yolları\' şiirini okudu. Başkan Uyanık\'ın okuduğu şiirin ardından \'Gazamız mübarek olsun\' sözleri taraftarlardan büyük alkış aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHA SAMSUNSPOR BaşkanıUyanıkTFFLig Beyaz GrupSamsunspor Yeni OrdusporSezonSamsunspor BaşkanıSamsunsporAçılışınıKısmetteBulunduğumuzBizYüksekMurathan MunganYollarıBaşkan UyanıkFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24