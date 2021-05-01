Samsunspor Başkanı: Taraftarımı stada sokamıyorum, neden Adana Demirspor her yere giriyor dedim, Süleyman Soylu’nun oğlu dediler

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Adana Demirspor taraftarının stada girmesini tepki gösterdi. Yıldırım, "Ben taraftarımı içeriye alamıyorum, neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler, İçişleri Bakanı'nın oğlu dediler. Açık açık bunlar konuşuluyor. Emniyet müdürü önünde önünü ilikliyor dedi, başkanın" ifadelerini kullandı.

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Rakiplerinin kirli oyunlarının olduğunu ve kendisini çok üzdüğünü belirten Yüksel Yıldırım, "Son günlerde bize yapılanlar beni çok üzdü. Hem kulüp içi, hem de kulüp dışı. Rakiplerin kirli davranması. Ben açık açık söyledim ama isim vermedim. Ben rakiplerimize teşvik primi veriliyor dedim. Ya da teklif ediliyor dedim. Ben bunu ispat edemem ama bunu futbolcular açık açık konuşuyor. Adana Demirspor başkanı bana, 'Ben sana göstereceğim. Sen benim adımı veriyorsun' dedi. Ben ne Murat Sancak dedim ne de Adana Demirspor dedim. Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ve Menemenspor dedim. Burada şampiyonluğa oynayan Altay da var, GZT Giresunspor da var. Bunlar da yapmış olabilir. Niye bunlar üstüne alınmıyor da Adana Demirspor üstüne alınıyor. Adana Demirspor başkanıyla görüştüm. 'Sezon sonu konuşacağım' dedi. Bende konuşacağım dedim" diye konuştu.

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"Türk futbolu bitmiştir"

Adana Demirspor taraftarının rahat rahat stadyumlara girdiğini belirten Yüksel Yıldırım, "TFF'ye de yazdım açık ve net; ben taraftarımı içeriye alamıyorum, neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler, İçişleri Bakanı'nın oğlu dediler. Açık açık bunlar konuşuluyor. Emniyet müdürü önünde önünü ilikliyor dedi, başkanın. Bunlar söyleniyor. Tamam dedim o zaman. Söyleyecek bir şey yok. Türk futbolu bitmiştir. Yüksek Yıldırım'ın önünde kimse önünü iliklemiyor. Beni sallamıyor, takmıyor. Ben de istemiyorum zaten. Ama öbür taraf böyle konuşuyor. 5 bin kişi Adana'da içeriye giriyor. Samsun'da sok bakalım 5 bin kişiyi içeriye. Biz içeriye soksak alacağımız cezanın haddi hesabı olmaz. Oraya da göstermelik cezalar veriliyor. Kaç maçtır böyle gidiyor. İstanbulspor deplasmanında bile sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen taraftar alıyorlar. Hiçbirinde maske yok, sosyal mesafe yok. Ondan sonra da tam kapanma deniyor. Şimdi göreceğiz tam kapanmada neler olacak. Hep çifte standartlar, birileri torpilli. Onlar yapıyor biz yapamıyoruz. Biz yaparsak biz haydut, eşkıya oluyoruz. Kanunlara karşı çıkmış oluyoruz. Onlar torpilli oluyor. Onlar bir yolunu bulmuş, minareye kılıf giydirmiş" açıklamasında bulundu.