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Spor

Samsunspor Başkan Yardımcısı Araboğlu: "Perşembe gününe kadar teknik direktörü netleştireceğiz"

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, "Perşembe günü yeni hoca takımın başında olacak" dedi

03 Ekim 2017 18:33

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, \"Perşembe günü yeni hoca takımın başında olacak\" dedi.
TFF 1\'inci Lig ekilerinden Samsunspor\'un Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, teknik direktör arayışları ve Balıkesirspor Baltok galibiyeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Perşembe günü yeni teknik direktörün takımın başında olması için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Rüştü Araboğlu, \"Futbolcularımız Perşembe günü toplanacak. Görüştüğümüz bir teknik direktör var. Perşembe gününe kadar durumu netleştireceğiz. Perşembe günü yeni hoca takımın başında olacak. Futbolcularımızın son maçta istekli oyunu, bizi umutlandırdı. Ayrıca Balıkesirspor galibiyeti bizi çok mutlu etti. İhtiyacımız olan ve beklediğimiz bir galibiyet aldık. Eğer ligte hedefimize ulaşmak istiyorsak, istikrarılı gidişatımızı sürdürmemiz gerekir. Bunun ile ilgilide çalışamlarımız tüm hızıyla devam ediyor\" diye konuştu.

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