Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır'dan taraftara çağrı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, ligde kalıcı olmadıklarını ve bu doğrultuda bir kadro kurulduğunu ifade ederek, taraftarlara kombine çağrısını yineledi. Çakır, “Misafir olduğumuz bu ligde taraftarımızın her zaman olduğu gibi yanımızda olduğunu görmek istiyoruz. Kombine alarak oluşan bu pozitif havaya katkı versinler” dedi.

2018-2019 sezonunu ‘Uyanış Sezonu’ olarak değerlendiren TFF 2’nci Lig takımlarından Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, taraftara seslendi. İyi bir kadro kurduklarını ve kısa sürede ait oldukları Süper Lig\'e çıkmak için emin ve sağlam adımlarla ilerlediklerini ifade eden Çakır, yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Çakır, “Unutmayalım ki en büyük transfer, siz taraftarlarsınız. Sizlerden tek isteğimiz; her maç 19 Mayıs Stadı’nı doldurmak. Esas mücadele şimdi başlıyor. Biz elimizi taşın altına koyduk. Maddi manevi taraftarlarımızı rahat hissettirecek her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Siz taraftardan da bir tane bile kombine kalmasın” dedi.

Tecrübeli oyuncuların yanı sıra transfer döneminde genç futbolcuları da kadrolarına kattıklarını söyleyen Çakır, “Takımımızın içinde bulunduğu arzu etmediğimiz durumdan kurtulması, şehrimizde son günlerde esen olumlu havanın devam etmesi için taraftarlarımızdan bu çağrımıza olumlu cevap vermelerini bekliyoruz. Lig haftasına girdik. 19 Mayıs Stadı’ndaki bütün maçlarımızı dolu tribünlere oynayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Bu sezonun önemine değinen Suat Çakır, “Tarihimizde ilk kez mücadele edeceğimiz bu ligde kalıcı olmadığımızı her fırsatta söylüyoruz. 2019 Mayıs ayında şampiyonluk turu atıp bir üst lige, ardından gelecek sezon da ait olduğumuz Süper Lige çıkacağız. Mayıs 2019’un hem bizim hem de şehrimiz için bir önemi daha var. 19 Mayıs 2019, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi\'ni başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100\'üncü yılı. Kurtuluş meşalesinin yandığı Samsun’da Mayıs ayında iki coşkuyu birlikte yaşamak için taraftarlarımızı kombine alarak yanımızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

GEZİCİ KOMBİNE ARACI YOLA ÇIKIYOR

Öte yandan Samsunspor Kulübü, ilçelerdeki taraftarlar için de harekete geçti. Kombine aracının tüm ilçeleri gezerek taraftarlarla buluşacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda aracın ilk durağı yarın Bafra Cumhuriyet Meydanı olacak. Taraftarlar, saat 09.00-18.00 arasında Bafra 15 Temmuz Demokrasi Parkı\'na konumlandırılacak olan araçtan kombinelerini alabilecek.

FOTOĞRAFLI