Samsunspor-Balıkesirspor Baltok: 2-1

Ercan ATA/ANKARA, (DHA)

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx) Habip Tiryaki (xx)

SAMSUNSPOR: Furkan Köse (xxx)- Erkam Reşman (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Abdülkerim Bardakcı (xx), Ufuk Badak (xx), Ahmet Cebe (xxx) (79. Dk. Ramazan Övüç x), Çağrı Ortakaya (x), Kenan Karışık (xx), Ahmet Burak Solakel (x) (64. Dk. Gökay Iravul x), Göksu Türkdoğan (xxx) (88. Dk. Ercan Yazıcı x), Ayite (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx)- Okan Alkan (xx) (73. Dk. Ismail Aıssatı x), Oğuz Yılmaz (xx), Glumac (xx), Bülent Cevahir (xx), Cüneyt Köz (xx), Nizamettin Çalışkan (x), Mehmet Boztepe (x) (79. Dk. Cumali Bişi x), Kethevoama (xx), Burak Çalık (x) (57. Dk. Abdulkadir Özgenx), Otoo (xx)

SARI KART: Ayite, Göksu (Samsunspor) Oğuz, Kethevoama (Balıkesirspor Baltok)

KIRMIZI KART. Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)

GOLLER: 50. Dk. Göksu Türkdoğan, 67. Dk. Ayite (Samsunspor) 55. Dk. Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Sahası Bakımda Olan Samsunspor TFF 1\'nci Lig\'in 7\'nci haftasında Balıkesirspor Baltok İle Ankara\'da karşılaştı. Karşılaşmayı Samsunspor, Ayite ve Göksu\'nun attığı gollerle 2-1 kazandı.

4\'ncü dakikada sağ taraftan Erkam\'ın ortasında Ayıte\'nin kafa şutu üstten auta çıktı.

5\'nci dakikada Balıkesirspor gole çok yaklaştı. Oğuz savunmadan seken topu kontrol etti. Çektiği şutu son anda topa Çağrı müdahele ederek uzaklaştırdı.

30\'ncu dakikada Ahmet Cebe\'nin yaptığı ortaya Balıkesirspor savunmasının baskısına rağmen Ayite yükselerek vurduğu kafada top kele direğinin dibinden auta çıktı.

33\'ncü dakikada Samsunspor Ahmet Cebe ile gole çok yaklaştı. Erkam\'ın ortasında Ahmet Cebe\'nin şutu auta çıktı.

46\'ncı dakikada kullanılan serbest vuruşta kaleci Vukovic topu elinde kaçırdı. Savunmada Cüneyt son anda araya girerek Ahmet Cebe\'den önce topu uzaklaştırdı.

50\'nci dakikada sağ taraftan ceza sahası dışından Ahmet Cebe\'nin ortasına Göksu\'nun yarım volesinde top ağlara gitti: 1-0.

53\'ncü dakikada Ayite\'nin şutunda top kaleci Vukovic\'ten döndü. Ufuk topa vurmakta geç kalınca Vukovic ikinci hamlede topa sahip oldu.

55\'nci dakikada kullanılan korner atışında ceza sahası içerisinde Otoo\'nun kafasında top ağlara gitti: 1-1.

56\'ncı dakikada Balıkesirspor\'da Nizamettin Çalışkan, rakibine yaptığı sert hareketten dolayı ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyundan atıldı.

62\'nci dakikada Ahmet Cebe ceza sahasına girerek çektiği şutta, kaleci Vukovic mutlak bir golü engelledi.

67\'nci dakikada Ayite topla rakip ceza sahasına yaklaşarak çektiği şut, kaleci Vukovic\'in üstünden ağlarla buluştu: 2-1.

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