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Spor

Samsunspor-Ankaragücü: 1-1

Hakan AKGÜN - Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) -  STAT: 19 Mayıs  HAKEMLER : Kutluhan Bilgiç (xx), Deniz Turgut (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx) SAMSUNSPOR: Furkan (xx)- Ercan (xx), Ahmet Burak (xx), Samaras (x), Kenan (xx) (Dk

20 Şubat 2018 21:01

Hakan AKGÜN - Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - 
STAT: 19 Mayıs 
HAKEMLER : Kutluhan Bilgiç (xx), Deniz Turgut (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx)
SAMSUNSPOR: Furkan (xx)- Ercan (xx), Ahmet Burak (xx), Samaras (x), Kenan (xx) (Dk. 45 Chibuke x), Göksu (xxx), Muhammet (x) (Dk. 62 Ayite x), Ahmet Cebe (x), Ufuk (xx) (Dk.76 Enes (x), Çağrı (xx), Erkam (x) 
ANKARAGÜCÜ:Korcan (x)- Erdem (x), Sedat (xx), Alihan (x), Kenan (x) (Dk. 64 Enes x), Mehmet Sak (xx), Putsila (xx) (Dk.87 Tisdell x), Mehmet Umut (xxx) (Dk. 77 Kehinde x), Mbamba (x), İlhan (xx), Gençer (xx)
GOLLER: Dk.22 Mehmet Umut (Ankragücü) - Dk.45 (penaltı) Göksu (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Mbamba, Mehmet Sak, Putsila, Kenan, Gençer (Ankaragücü) - Muhammet, Samaras, Ayite (Samsunspor)

SPOR Toto 1\'nci Lig\'de Samsunspor, evinde ağırladığı Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
15\'nci dakikada Kenan\'ın ortasında topla buluşan Muhammet\'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
22\'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mehmet Umut\'un şutu ağlarla buluştu: 0-1.
45\'inci dakikada ceza sahasında Erdem\'in eline top çarpası sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Göksu\'nun şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
48\'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Chibuke\'nin sert şutu direğin yanından auta çıktı.
68\'inci dakikada ceza sahası dışından topa sert vuran Putsila\'nın şutu direğin üstünden auta çıktı.
70\'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ayite\'nin şutunu kaleci Korcan son anda kornere çeldi.
73\'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Enes\'in şutunu kaleci Furkan son anda kurtardı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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