Samsunspor-Adana Demirspor: 0-1

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
STAT: Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu
HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx), Cumhur Altay (xx), Önder Yılmaz (xx)
SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Hasan (xx), Kenan (xx Dk. 14 Ramazan x), Chibuike (xx), Halil Pekşen (x), Angan (xxx), Ufuk (x), Abdülkerim (xxx), Mohamed Larbi (x Dk. 46 Muhammet Beşir xx), Çağrı (xxx), Erkam Reşmen (xxx Dk.66 Samaras xx)
ADANA DEMİRSPOR: İsmail (x), Yiğit (xx), Yiğitcan (xx), Atakora (xx), Lingane (xxx), Ndip Tampe (xxx Dk. 87 Savaş), Adil (x), Erhan (xx), Mendy (xx), Sezer (xx), Atabey (xxx Dk. 90+4 Can)
GOLLER : Dk. 14 Ndip Tampe (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR : Çağrı, Chibuike (Samsunspor) - Tambe, Yiğitcan, Sezer, Yiğit, Atabey (Adana Demirspor)
TÜRKİYE 1’inci Ligi’nin üçüncü haftasında Samsunspor evinde ağırladığı Adana Demirspor\'a 1-0 yenildi.
5\'inci dakikada ceza sahasına giren Chibuike\'nin şutunu kaleci İsmail kornere çeldi.
7\'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Halil İbrahim’in pozisyonda, hakem Çağatay Şahan rakibin eline çarpan topun ardından penaltı noktasını gösterdi. Hakem Çağatay Şahan, daha sonra yardımcılarının kararına uyarak penaltıyı iptal etti.
14\'üncü dakikada Atakora’nın pasında topla buluşan Tampe\'nin şutu ağlarla buluştu. 0-1
34\'üncü dakikada Angan’ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chibuke’nin şutunu kaleci İsmail son anda kurtardı.
43\'üncü dakikada Lingane’nin pasında topla buluşan Arakora\'nın şutu direğin yanından auta çıktı.
64\'üncü dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Yiğit\'in şutunu kaleci Furkan kurtardı.
66\'nci dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Mendy\'in şutu direğin yanından auta çıktı.
90+6\'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Muhammet\'in şutu kaleci son anda kornere çeldi.
Karşılaşma Adana Demirspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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