T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor-Adana Demirspor: 0-1

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) STAT: Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx), Cumhur Altay (xx), Önder Yılmaz (xx) SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Hasan (xx), Kenan (xx Dk

26 Ağustos 2017 00:53

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
STAT: Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu
HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx), Cumhur Altay (xx), Önder Yılmaz (xx)
SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Hasan (xx), Kenan (xx Dk. 14 Ramazan x), Chibuike (xx), Halil Pekşen (x), Angan (xxx), Ufuk (x), Abdülkerim (xxx), Mohamed Larbi (x Dk. 46 Muhammet Beşir xx), Çağrı (xxx), Erkam Reşmen (xxx Dk.66 Samaras xx)
ADANA DEMİRSPOR: İsmail (x), Yiğit (xx), Yiğitcan (xx), Atakora (xx), Lingane (xxx), Ndip Tampe (xxx Dk. 87 Savaş), Adil (x), Erhan (xx), Mendy (xx), Sezer (xx), Atabey (xxx Dk. 90+4 Can)
GOLLER : Dk. 14 Ndip Tampe (Adana Demirspor) 
SARI KARTLAR : Çağrı, Chibuike (Samsunspor) - Tambe, Yiğitcan, Sezer, Yiğit, Atabey (Adana Demirspor)

TÜRKİYE 1’inci Ligi’nin üçüncü haftasında Samsunspor evinde ağırladığı Adana Demirspor\'a 1-0 yenildi.
5\'inci dakikada ceza sahasına giren Chibuike\'nin şutunu kaleci İsmail kornere çeldi.
7\'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Halil İbrahim’in pozisyonda, hakem Çağatay Şahan rakibin eline çarpan topun ardından penaltı noktasını gösterdi. Hakem Çağatay Şahan, daha sonra yardımcılarının kararına uyarak penaltıyı iptal etti.
14\'üncü dakikada Atakora’nın pasında topla buluşan Tampe\'nin şutu ağlarla buluştu. 0-1
34\'üncü dakikada Angan’ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chibuke’nin şutunu kaleci İsmail son anda kurtardı.
43\'üncü dakikada Lingane’nin pasında topla buluşan Arakora\'nın şutu direğin yanından auta çıktı.
64\'üncü dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Yiğit\'in şutunu kaleci Furkan kurtardı.
66\'nci dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Mendy\'in şutu direğin yanından auta çıktı.
90+6\'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Muhammet\'in şutu kaleci son anda kornere çeldi.
Karşılaşma Adana Demirspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA STAT Yeni SamsunMayıs Stadyumu HAKEMLERCumhur AltayYılmazFurkanHasanKenanDkRamazanChibuikeHalil PekşenAnganUfukAbdülkerimMohamed LarbiMuhammet BeşirErkam ReşmenSamarasDEMİRSPORYiğit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24