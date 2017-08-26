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Spor

Samsunspor-Adana Demirspor maçının ardından

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE 1'inci Lig üçüncü haftada oynanan konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan Samsunspor- Adana Demirspor maçının ardından, her iki takımın teknik direktörü, açıklamalarda bulundu

26 Ağustos 2017 02:21

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE 1\'inci Lig üçüncü haftada oynanan konuk ekibin 1-0\'lık üstünlüğüyle tamamlanan Samsunspor- Adana Demirspor maçının ardından, her iki takımın teknik direktörü, açıklamalarda bulundu. 
Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, sahadan mağlup ayrılmanın üzücü olduğunu belirterek, “Gol atmak için tüm riskleri aldık. Çok gol pozisyonuna girdik ve bunları gole çevirmemiz gerekiyordu. Bir tane gol atabilsek, belki sonuç daha farklı bir şekilde bitebilirdi. Hakemin kötü yönettiği ve iyi oynadığımız bir maçtan mağlup ayrılmak çok üzücüdür” dedi.
İLK GALİBİYETİMİZİ ALDIK
Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise, ilk galibiyetlerini aldıklarını söyleyerek, “Zemin futbol oynamaya müsait olmamasına rağmen iyi mücadele ettik. Bu tür zeminler oyuncuları sakatlar, nitekim de Samsunporlu futbolcu Kenan Karışık bu nedenle sakatlandı ve oyundan çıktı. Birçok oyuncumuz da sahanın dengesiz olması nedeniyle rakibini sakatlamak zorunda kaldı. Oyunda tempo iyiydi. Bugün oyuncularımızın gösterdiği iyi mücadele ve kazanma iradesinden dolayı kazandık. İlk galibiyetimizi aldık. Mutluyuz\" diye konuştu.

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