Samsunspor 2 transferi formayı giydi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE 1\'nci lig takımlarından Samsunspor, renklerine bağladığı Jonathan Ayite ve Samed Hakan Kılıç\'ı taraftarlarına tanıttı.

Samsunspor’un son dakika transferleri olan Jonathan Ayite ve Samed Hakan Kılıç için Nuri Asan Tesisleri’nde tören düzenlendi. Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh ve Futbol Şube Sorumlusu Metin Ateş’in de yer aldığı törende her 2 oyuncu, Samsunspor formasını giyerek poz verdi. Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh, 2 oyuncunun da takıma katkısı olacağını belirtti.

Jonathan Ayite ve Samed Hakan Kılıç ise Samsunspor forması giydiklerinden dolayı sevinçli olduklarını, Süper Lig hedefleri doğrultusunda takıma katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Tanıtımın ardından futbolcular, 16 Eylül Cumartesi günü Samsun\'da karşılasacağı Altınordu maçı hazırlıkları için teknik direktör Alpay Özalan gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana katıldı.

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