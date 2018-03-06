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Spor

Samsunspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0

Hakan AKGÜN - Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) STAT: Yeni 19 Mayıs  HAKEMLER : Hakan Ceylan (xx), Serkan Gençerler (xx), Mehmet Yıldırım (xx) SAMSUNSPOR: Furkan (xx) (Dk

06 Mart 2018 20:59

Hakan AKGÜN - Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)

STAT: Yeni 19 Mayıs 
HAKEMLER : Hakan Ceylan (xx), Serkan Gençerler (xx), Mehmet Yıldırım (xx)
SAMSUNSPOR: Furkan (xx) (Dk. 55 Sifakis x), Ercan (xx), Ahmet Burak (xx), Samaras (x), Ayite (xxx), Göksu (x) (Dk. 62 Gökay x), Oğuz (x) (Dk. 74 Kenan x), Ahmet Cebe (x), Çağrı (x), Enes (xxx), Erkam (x) 
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri (x), Alparslan (x), Kadir (xx), Hora (x), Diarra (x), Mehmet (xx) (Dk. 73 Fatih Serkan x), Murat (xx), Emre (x) , Mertan Caner (x) (Dk. 45 Sezgin x), Orhan (xx) (Dk. 76 Halil İbrahim x), Da Silva (xx)
GOLLER: Dk. 16 Enes, Dk. 39 (P) Ayite (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Cebe, Ahmet Burak, Samaras, Sifakis (Samsunspor)

Spor Toto 1\'inci Lig 26\'ıncı hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde ağırladığı Tetiş Yapı Elazığspor\'u 2-0 yendi.

6\'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Göksu\'nun şutu direğin az farkla üstünden auta çıktı.
14\'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Göksu\'nun şutunda kaleci Ahmet Sabri, gole izin vermedi.
16\'ncı dakikada ceza sahası içinde topla bulunan Oğuz\'un şutunda top kalecinden döndü, atakta topla buluşan Enes\'in şutu ağlarla buluştu: 1-0.
25\'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Orhan\'un şutu auta çıktı.
39\'uncu dakikada ceza sahası içine giren Samaras yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ayite\'nin şutu ağlarla buluştu: 2-0.
54\'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sezgin\'in şutunda kaleci Furkan topu kurtardı.
86\'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Da Silva\'nın şutu auta çıktı.
Karşılaşma 2-0 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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