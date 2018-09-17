Samsunspor - Sancaktepe Belediyespor: 0-3

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA)
STAT: Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Oğuz Akyüz (xx), Güner Taştan (xx)
SAMSUNSPOR: Furkan Köse (x), Erhan Kartal (x), Şahin Şafakoğlu (x), Ercan Yazıcı (xx), Canberk Dilaver (x) (Dk. 64 İshak x), Okan Dernek (x) (Dk. 51 Metincan x), Savaş Yılmaz (x), İrfan Başaran (x), İlyas Yavuz (x), Erhan Şentürk (x) (Dk. 37 Enes xx), Bahattin Köse (x)
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Emre Satılmış (xx), Rahmi Akyazı (xx), Onur Alkan (xx) (Dk. 69 İrfan xxx), Melik Derin (xx) (Dk. 87 Oğuzhan), Hamza Ok (xx), Timur Kosovalı (xx) (Dk. 76 İsmail xxx), Recep Yılmaz (xx), Mert Örnek (xxx), Muharrem Cihan (xx), Erbay Eker (xx), Cumhur Yılmaztürk (xx)
GOLLER: Dk. 7 Mert Örnek, Dk. 66 Melik, Dk. 85 İsmail (Sancaktepe Belediyespor)
SARI KARTLAR: Erhan Kartal, Enes, Savaş (Samsunspor) - Timur, Cumhur, Emre, İsmail (Sancaktepe Belediyespor)
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Samsunspor, kendi evinde Sancaktepe Belediyespor’a 3-0 yenildi.
7\'nci dakikada ani gelişen Sancaktepe Belediyespor atağında Mert Örnek’in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
17\'nci dakikada Samsunspor\'un geliştirdiği atakta ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay’ın şutunda kaleci topu son anda kurtardı.
33\'üncü dakikada İrfan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu köşeden çıkarttı.
54\'üncü dakikada İrfan’ın pasıyla buluşan Savaş’ın kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
66\'ncı dakikada topla buluşan Melik’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
85\'inci dakikada Mert Örnek’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen İsmail’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.
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