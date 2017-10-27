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Samsunspor - Gaziantepspor: 3-0

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) STAT : Yeni 19 Mayıs HAKEMLER : Ramazan Keleş (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Deniz Özaral (xx) SAMSUNSPOR : Furkan (xx), Hasan Hatipoğlu x dk

27 Ekim 2017 23:05

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

STAT : Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER : Ramazan Keleş (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Deniz Özaral (xx)
SAMSUNSPOR : Furkan (xx), Hasan Hatipoğlu x dk. 63 Ercan  xx), Göksu Türkdoğan (xx), Chibuike (xxx), Halil Pekşen (xx dk.71 Angan xx), Gökay İravul (xxx dk. 78 Ramazan x), Ahmet Cebe (xx), Ufuk Budak (xx), Abdülkerim (xx), Çağrı (xx), Erkam (xx)
GAZİANTEPSPOR: Selçuk (x), Şenol (xx), Elyasa (xx), Hüseyin (x), Hasan (x), İlker (x), Muhamed (xx dk 78 Zeki x), Oktay (x), Müslüm x), Gökhan x dk. 59 Harun x), Yusuf Erdem (x dk 87. İbrahim)
GOLLER : Dk 14 ve 26 Chibuike, dk. 67 Gökay (Penaltı), (Samsunspor), 
SARI KART : Hasan, Abdülkerim, Gökay (Samsunspor) - Muhamed İldiz, Zeki (Gaziantepspor)

TFF 1\'inci Lig 10\'ncu hafta maçında Samsunspor, evinde konuk ettiği Gaziantepspor\'u 3-0 yendi.
14\'ncü dakikada Gökay İravul’un kullandığı serbes vuruşta, Chibuike kafa şutuyla topu filelere yolladı. 1-0 
24\'ncü dakikada Çağrı’nın orta sahadan verdiği ara pasına Ahmet Cebe’nin şutunu kaleci Selçuk son anda auta çıkardı.
26\'nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Ufuk\'un ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Chibuike\'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0
66\'ncı dakika da ceza sahasında Gökay\'a yapılan pozisyonda hakem penaltı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Gökay\'ın şutu ağlarla buluştu. 3-0
77\'nci dakikada Şenol\'un ortasında Harun\'un şutunu kaleci Furkan kurtardı.
88\'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İlker\'in şutu auta çıktı.
Karşılaşma Samsunspor\'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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