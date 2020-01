Samsunspor - Eskişehirspor maçının ardından

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

Türkiye 1\'inci Lig\'de misafir ettiği Eskişehirspor\'a 4-0 yenilen Samsunspor\'un teknik direktörü Engin İpekoğlu ve Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, maçı kaybetme düşüncesine girince saçma sapan işler yaptıklarını belirterek, \"Çok üzgünüz. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Final paslarında çok kötüydük. Final paslarımız iyi olsa ilk yarıyı önde kapatabilirdik. İkinci yarıda ikinci golden sonra oyundan tamamen koptuk. Maçı kaybetme düşüncesine girince sahada saçma sapan işler yaptık. Yenilince alttaki takımlar da bize yaklaştı. Yapacak bir şey yok. Devre arasına kadar ne kadar puan toplayabilirsek toplamak istiyoruz. Bu ligde 2-3 maç üst üste galip gelen Play-off potasına giriyor. Eskişehirsporlu futbolcular ne kadar maç başı ücreti alamadıysa bizim futbolcularımız da o kadar maç başı alamadı. Onların mali durumu neyse bizim de öyle. Sadece Eskişehirspor’un değil bizim de finansal açıdan sıkıntılarımız var. Bu mali sıkıntılar içerisinde devre arasında nasıl transfer yapacağız diye ben de düşünüyorum. Başkanın ve yönetim kurulunun durumu belli olunca biz de ona göre bir durum sergileriz\" dedi.

BU SONUÇLAR HER TAKIMIN BAŞINA GELEBİLİR

Skorların farklı olabileceğini ve her takımın başına gelebileceğini söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, \"Son haftalarda iyi oynamaya ve iyi işler yapmaya başladık. Geçen hafta da iyi oynamamıza rağmen galip gelemedik. Burada puan ya da puanlar almaya geldik. Puan durumumuzdaki yerimiz ile oynadığımız futbol tezatlık oluşturuyordu. Bunu düzeltmek için sahaya çıktık. İlk yarı istediğimiz gibi gitti. 2. yarıda da tamamen biz oynadık. İnşallah bu futbolu ileri ki haftalara da yansıtırız. Haftaya kongremiz var. İnşallah bundan sonraki süreçte mali anlamda da istikrarı yakalarız. Skorlar zaman zaman böyle farklı olabilir. Bu sonuçlar her takımın başına gelebilir. Samsunspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum\" diye konuştu.