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Spor

Samsunspor - Eskişehirspor: 0-4

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) -  STAT: Yeni 19 Mayıs  HAKEMLER : Emre Malok (xx), Sezgin Çınar (xx), Furkan Ürün (xx) SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Ahmet Burak (xx), Abdülkerim (xx), Ömer (xx), Chibuike (xx), Gökay (x Göksu dk

02 Aralık 2017 20:29

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - 

STAT: Yeni 19 Mayıs 
HAKEMLER : Emre Malok (xx), Sezgin Çınar (xx), Furkan Ürün (xx)
SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Ahmet Burak (xx), Abdülkerim (xx), Ömer (xx), Chibuike (xx), Gökay (x Göksu dk. 46 xx), Ahmet Cebe (xx dk. 68 Halil İbrahim x), Ayite (xx dk.72 Muhammet x), Kenan (xx), Çağrı (xx) 
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx), Hasan Hüsayin (xx), Aykut Akgün (xx), Dorukhan (xx), Uğur (xx), Erkan (xxx dk. 86 Fırat), Ofoedu (xxx dk. 81 Semih), Kaan (xx), Akaminko (xx), Semih Güler (x), Bruno Ferreira (xxx dk. 74 Hasan Ayanoğlu x)
SARI KARTLAR: Kenan, Çağrı, Abdulkerim (Samsunspor) - Aykut, Erkan, Kaan (Eskişehirspor)
GOLLER: Dk.38-78 Ofoedu, Dk.60 Brunu, Dk. 63 Erkan (Eskişehirspor) 

TFF 1\'inci Lig\'de 14\'üncü hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde ağırladığı Eskişehirspor\'a 4-0 mağlup oldu.
3\'ncü dakikada Chibuike’nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Hasan Hatipoğlu’nun kafası, direğin solundan auta çıktı.
6\'ncı dakikada Kenan’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gökay’ın şutunu Kayacan zorlukla kornere çeldi.
35\'nci dakikada ceza sahasına gelen ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Hasan Hüseyin’in topunu kaleci Kayacan son anda kornere çıkarttı.
38\'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Ofoedu’nun şutu ağlarla buluştu. 0-1
İlk yarı Eskişehirspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
60\'ncı dakikada topa hatalı çıkan kaleci Furkan’ın hatasını değerlendiren Bruno\'nun vuruşu ağlarla buluştu.0-2
63\'ncü dakikada ceza sahasına giren Erkan\'in şutu filelerle buluştu. 0-3
78\'nci dakikada ceza sahasında topla bululan Ofoedu\'nun şutu ağlarla buluştu. 0-4

Maç 4-0 Eskişehirspor\'un üstünlüğüyle sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip bu sonuçla yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

(FOTOĞRAFLI)

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