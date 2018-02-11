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Spor

Samsunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

SAMSUN/(DHA) SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maç sonu açıklamalarda bulundu

11 Şubat 2018 19:21

SAMSUN/(DHA)

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, kazanılan 3 puanın ardından yaptığı açıklamada, \"Kazanmak güzel. Futbolcularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Aldığımız bu üç puan ile alt sıralardan bağımızı koparmış gibi gözüküyoruz. Yeni bir hedef olabilir mi? Tabi önümüzdeki hafta oynayacağımız Altınordu ve devamındaki Ankaragücü maçları çok önemli. Kazandığımız için mutluyuz\" dedi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, şöyle konuştu:
\"Tek kale oynadığımız bir maçtı. Rakibizime hiç pozisyon vermeden kaybettik. Samsunspor taraftarı çok etkiliydi. Uyuyan takımlarını uyandırdılar ve takımlarına gol attırdılar. İkinci yarı tek kale oynadığımız bir maç oldu. Kaybetmek kötü elbette ama böyle kaybetmek daha üzüntü verici. Son haftalarda hep iyi oynayan taraf biz oluyoruz ama skoru lehimize çeviremiyoruz. Bugün de öyle oldu.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Engin İpekoğlu açıklaması
- Mehmet Altıparmak açıklaması

Haber-Kamera : Murat SANDIKÇI/SAMSUN,(DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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