Samsunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1- 0

Murat SANDIKÇI/SAMSUN,(DHA)



STAT: Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Süleyman Abay (xxx), Emrah Ünal (xxx), Murat Şener (xxx)

SAMSUNSPOR: Furkan (xxx), Ahmet Solakel (xxx), Ercan (xxx), Erkam (xxx), Ahmet Cebe (xxx), Chibuike (xx) (Dk.54 Oğuz x), Çağrı (xx), Samaras (xxx), Enes (xxx) (Dk.64 Gökay x), Göksu (xxx), Ayite (xx) (Dk.77 Samed Hakan x)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (xx), Acka (xx), Trtvac (xx), Abdülkadir (xx) (Dk. 46 Gökhan x), Burhan (xx), Bakamenga (x) (Dk. 46 Nobre x), Hakan Arslan (xx) (Dk.76 Selim x), Taylan (xx), Lokman (xx), Scuk (xx), Erhan (xx)

GOLLER: Dk. 34 Göksu Türkdoğan (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Ahmet Cebe, Chibuike, Oğuz (Samsunspor), Lokman Gör, Mert Nobre (B. B. Erzurumspor)



Spor Toto 1. Lig\'de Samsunspor, evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u ilk yarıda Göksu\'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2\'nci dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Acka’nın ara pasına iyi hareketlenen Taylan’ın şutu direğin solundan auta çıktı.

11\'inci dakikada Burhan Eşer’in ceza sahası içerisinden şutu, direğe çarparak auta çıktı.

31\'inci dakikada Ahmet Burak Solakel’in sağ çaprazdan vurduğu serbest vuruşta kaleci Hakan meşin yuvarlağı köseden çıkardı.

34\'üncü dakikada Enes’in sağ kenardan gönderdiği ortaya harika yükselen Göksu’nun kafa vuruşu filelere gitti 1-0.

60\'ıncı dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Erhan\'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Furkan iki hamlede kurtardı.

62\'nci dakikada kontra gelişen Samsunspor atağında topla buluşan Enes\'in ceza sahası içine girerek vurduğu şut kalecide kaldı.

87\'nci dakikada Burhan\'ın sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Selim\'in vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşmayı Samsunspor 1 - 0 kazandı.