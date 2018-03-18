Samsunspor - Boluspor: 0-0

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

STAT: Yeni Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Baran Eraslan (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

SAMSUNSPOR: Furkan Köse (xx), Ercan (xx), Ahmet Burak (xx), Göksu Türkdoğan (xx), Oğuz (xx) (Dk. 85 Gökay), Ahmet Cebe (xx), Çağrı (x), Erkam (x), Enes (xx) (Dk. 79 Angan x), Ayite (x) (Dk. 39 Kenan xx), Samaras (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xx), Renato (xx), Diarra (xx), Özgür (x) (Dk. 57 Dos Santos x), Poepon (x), İrfan (x) (Dk. 78 Burak x), Melih (x) (Dk. 75 Guido x), Furkan Şeker (xx), Yusuf Emre (xx), Cengiz Umut (x), Mustafa (x)

SARI KARTLAR: Özgür, Guido, Burak (Boluspor) Çağrı, Ahmet Cebe, Ahmet Burak, Ercan (Samsunspor)

Spor Toto 1’inci Lig 28’inci hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde ağırladığı Boluspor ile 0 - 0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11’inci dakikada Samsunspor ceza sahasında gelişen karambolde topa vuran Poepon’u şutunu defans uzaklaştırdı.

12’nci dakikada Samaras’ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada topla buluşan Ayite’nin şutunu Boluspor defansı uzaklaştırdı.

21’inci dakikada Ayite’nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.

34’üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Melih’in ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutu kaleci Furkan kornere çıkarttı.

40’ıncı dakikada Ahmet Cebe’nin ara pasıyla buluşan Enes’in şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

45’inci dakikada ani gelişen Boluspor atağında ceza sahası yan çaprazından İrfan’ın kaleye çektiği şutu kaleci Furkan son anda kornere çıkarttı.

47’nci dakikada Ahmet Cebe’nin ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Göksu’nun kafa şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

82’nci dakikada Göksu’nun ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bekleyen Samaras’ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri geldi.

90+2’nci dakikada Samsunspor’un geliştirdiği ani atakta topu önünde bulan Gökay’ın kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma 0 - 0 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)