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Spor

Samsunspor - Ankara Demirspor: 4-6

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA) STAT: Canik 19 Mayıs  HAKEMLER : Caner Ak (xx), Ömer Özkoç (xx), Furkan Ürün (xx) SAMSUNSPOR: Michail (xx), Kemal (xx), Ercan (xx), Ahmet Bulak (x) (dk 70 Chibuke x), Samaras (xx) (Dk

21 Eylül 2017 00:55

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA)

STAT: Canik 19 Mayıs 

HAKEMLER : Caner Ak (xx), Ömer Özkoç (xx), Furkan Ürün (xx)

SAMSUNSPOR: Michail (xx), Kemal (xx), Ercan (xx), Ahmet Bulak (x) (dk 70 Chibuke x), Samaras (xx) (Dk. 56 Aiyte x), GÖksu
(xx), Halil İbrahim (x), Gökay (x), Samed Hakan (xx) (dk. 46 Kenan x), Abdulkerim (x), Ömer (x)

ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır (x), Bilal (x) (dk 90+2 Celal), Burak (x), Barış (x) (dk.119 Adem), Hüseyin (xx), Hasan (xxx),
Ahmet (xx), Çınar (x) , Burak Öksüz (xx), Sebahattin (x) (dk 75 Güney x), Kerem Hakan (xxx)

GOLLER: Dk.4 Kerem, dk. 52,59 Hasan, (Ankara Demirspor) - dk. 58,69 Gökay, dk. 87 Chibuke (Samsunspor)

PENALTILAR: Gökay (Samsunspor) - Ahmet, Güney, Burak Sürmeli (Ankara Demirspor) 

SARI KARTLAR: Ercan, Göksu, Abdulkerim, Gökay (Samsunspor), Burak, Celal (Ankara Demirspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur maçında Samsunspor, evinde ağırladığı Ankara Demirspor\'a 6-4 yenildi.

4\'ncü dakikada sol taraftan yapılan ortada topla buluşan Kerem\'in şutu ağlarla buluştu: 0-1.
10\'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Göksu’nun şutu direğin sağından kornere çıktı.
21\'inci dakikada Gökay’ın kestiği serbest vuruşta Ercan’ın kafa vuruşu kaleciden döndü. Topa vuran Kemal\'in şutunda top ağlarla buluştu ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymadı.
45\'inci dakikada Samaras’ın aşırtma vuruşu filelerle buluşmasına rağmen hakem bir kez daha ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
52\'nci dakikada ceza sahasına gelen topa kafa vuruşu yapan Hasan\'ın fileleri havalandırdı: 0-2.
58\'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökay\'ın şutu ağlarla buluştu: 1-2.
59\'uncu dakikada kalecinin elinden seken topa vuran Hasan\'ın şutu ağlarla buluştu: 1-3.
68\'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökay\'ın şutu gol oldu: 2-3.
87\'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Chibuke\'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 3-3.

Normal süre 3-3 tamamlandı.

Karşılaşmanın uzatma dakikaları da 3-3 sona erince maç penaltılara kaldı. 

Penaltı atışları sonunda Samsunspor, Ankara Demirspor\'a 6-4 mağlup oldu.


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