Samsunspor - Altınordu: 1-4

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) -

STAT : Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER : Erkan Özdamar (xx), Murat Temel (xx), Vural Gül (xx)

SAMSUNSPOR : Furkan (x) – Erkam (xx), Hasan (xx), Abdülkerim (x), Ufuk (x), Ahmet Cebe (x) (Dk.34 Halil İbrahim xx), Çağrı (x) (Dk.46 Muhammet x), Kenan (x) Dk. 65 Gökhay xx), Ramazan (x), Chibuike (x), Ayite (x).

ALTINORDU : Erce (xx) – Uğur (xx), Yusuf (x), Mehmet Murat (xx) (Dk.90 Enis), Serkan (xx) (Dk 68 Alican xxx), Mirkan (xxx) (Dk. 55 Fatih xx), Kerim Avcı (xxx), Deniz (x), Kerim Alıcı (xx), Barış (xx), Recep (x).

GOLLER : Dk. 17 Mirkan, Dk. 43 Mehmet Uçlar, Dk 74 Alican, Dk. 76 Kerim (Altınordu) - Dk 83 Muhammet Beşir (Samsunspor)

SARI KART : Barış, Recep, Uğur , Mehmet Uçar, Alican (Altınordu) – Abdulkerim, Aite, Ramazan (Samsunspor)



TFF 1. Lig’de Samsunspor, evinde konuk ettiği Altınordu’ya 4-1 mağlup oldu.



17’nci dakikada Samsunspor savunmasının hatasında topla buluşan Mirkan, ceza sahası içinde yerden sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

33’üncü dakikada sol taraftar ceza sahası içine giren Ahmet Cebe’nin yerden çıkardığı topu savunma son anda kornere gönderdi.

40’ıncı dakikada gelişen Altınordu atağında Mehmet’in ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.

43’üncü dakikada ceza sahasında topla Mehmet Uçar’ın şutu ağlarla buluştu: 0-2

47’nci dakikada Chibuke’nin ara pasında topla buluşan Muhamet Beşir’in şutu filelerle buluştu. Hakem ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.

60’ıncı dakikada serbest vuruş kullanan Hasan’ın sert şutu üst direkten geri göndü. Altınordu savunması topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

70’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Kerim’in şutunu kaleci Furkan kornere çeldi

74’üncü dakikada ani atakta topla buluşan Alican’ın şutu ağlarla buluştu: 0-3

76’ncı dakikada ceza sahasında Kerim’in şutunda kaleci Furkan’ın elinden kayan top ağlarla buluştu: 0-4

83\'üncü dakikada Gökay\'ın pasında topla buluşan Muhammet Beşir\'in şutu ağlarla buluştu: 1-4

Karılaşma Altınordu’nun 4-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)