Samsunspor - Adanaspor: 0-0

STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER : Erkan Engin (xx), Emin Yıldırım (xx), Deniz Turgut (xx)
SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Hasan (xx), Ayite (xx), Chibuke (xx), Oğuz (x), Halil İbrahim (x dk. 45 Ömer x),Gökay, (x dk. 78 Ramazan x), Angan (x dk. 30 Samaras x), Ufuk (x), Abdulkerim (xx), Erkam (x)
ADANASPOR: İrfan (x), Gökhan (x dk. 86 Diniz), Dit Netson (xx), Öğuz Han (x dk. 79 Sercan x), Onur (xxx), Tevfik (x), Da Silva (xx), İhnacio (x), Koman (xx), Bekir (x), Bahattin (xx dk. 70 Abdulaziz x)
SARI KARTLAR: Abdulkerim, Ramazan (Samsunspor) – Tevfik, Da Silva, Koman (Adanaspor)
TFF 1\'inci Lig mücadelesinde Samsunspor, evinde ağırladığı Adanaspor’la 0-0 berabere kaldı.
7’nci dakikada ceza sahasına giren Dit Nenson’un şutunu kaleci Furkan son anda dışarı çıkardı.
14’üncü dakikada Dit Nenson’un pasında topla buluşan Bekir’in şutunu kaleci Furkan uzaklaştırdı.
30’uncu dakikada Oğuz’un pasında ceza sahasında topla buluşan Ayite’nin şutu auta gitti.
31’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Chibuke’nin şutunu kaleci İrfan kornere gönderdi.
52’nci dakikada ceza sahasına Ufak’un şutu direğin solundan dışarı çıktı.
80’inci dakikada ceza sahasına gelen ortada topla buluşan Samaras’ın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.
90’ıncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Samaras’un şutu direğin yanından auta çıktı.
Maç 0-0 sona erdi.
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