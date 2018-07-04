Samsunlular çocuk istismarına tepki göstermek için yürüdü

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) – TÜRKİYE genelinde yaşanan çocuk kaçırılma ve tecavüz olaylarının ardından Samsunlu vatandaşlar ‘Samsun sokağa çıkıyor’, ‘Çocuk bedenime dokunma’ sloganı adı altında bir araya geldi. Sadece basın açıklamasının ardından dağılması gereken kalabalık yürümek isteyince güvenlik güçleriyle kısa süreli arbede yaşandı.

İlkadım ilçesi Uğur Mumcu parkında toplanan vatandaşlar ilk olarak burada bir açıklama yaptı. Grup adına açıklamayı yapan Elif Yaz, “Bugün burada Eylül’ün Leyla’nın ve tüm cinsel istismara uğrayıp, yaşamalarına son verilmiş yavrularımızın annesi, babası ve kardeşiyiz. Son 3 yıl içerisinde 13 bin çocuğumuzun hayallerinin, hayatlarının elinden alındığını biliyor musunuz? Bugün devlet koruması alınmış her 10 çocuktan 3 öz babaları ve hatta öz ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğramaktadır” dedi.

Açıklamanın ardından valilik izini gereği yürüyüş yapılmaması gerekirken, kalabalık yürüyüş yapmak isteyince kısa süreli güvenlik güçleriyle arbede yaşandı. Yürüyüş yapmak isteyen kalabalık ara caddelere girmeye çalışınca çevik kuvvet polisleri izin vermedi. Daha sonra valilikten yürüyüş izninin alınmasıyla grup, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı\'na kadar yürüdü. Anıtta İstiklal Marşı okuyan kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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