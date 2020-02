Samsunlu Nurten öğretmen ilk 10'a girdi ancak birinci olamadı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- ULUSLARARASI bir vakıf tarafından düzenlenen yarışmada \'Dünyanın en iyi 50 öğretmen\'i arasına giren, ardından, ikinci elemeyi de geçerek ilk 10\'da yer alan Samsun Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş (33), dün yapılan finalde birinciliği kazanamadı. \'Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında\' gösterilen ilk Türk öğretmen olan Akkuş, \"Bu ödülü ülkeme getirebilmek en büyük arzumdu. Üzüldüm ama bir yandan da o kadar mutlu ve gururluyum, bu ilk de bana nasip oldu\" dedi.

Samsun\'un 22 bin nüfuslu Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu\'nun müdürü olan 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, yaptığı projeler ve çalışmalar ile Türkiye\'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarından çeşitli ödüller kazanırken, geçen yıl Aralık ayında dünyaca ünlü bir vakfın en iyi öğretmenleri seçtiği yarışmaya başvurdu. Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) \'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi\'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği \'En iyi 50 öğretmen\' arasında yer aldı. Yapılan değerlendirme ve elemenin ardından vakıf en iyi 10 öğretmeni de belirledi. Vakfın açıkladığı 10 finalist arasında Akkuş da yer aldı. Akkuş, bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu.

Nurten Akkuş dün Dubai\'de düzenlenen final programına katıldı. Yarışmada, İngiliz öğretmen Andria Zafirakou birinci oldu. Türkiye\'yi finalde temsil eden Akkuş ise bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tören sonrasında duygularını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

\"Küresel Öğretmen Ödülü, İngiltere\'nin oldu. Ülkeme getirebilmek en büyük arzumdu. Üzüldüm. Ama bir yandan da o kadar mutlu ve gururluyum ki, bu dünyada bir ilkti ve bu bana kısmet oldu. İlk kez Türk bayrağımız finalist sahnesinde dalgalandı. Orada Türk öğretmen olarak yer almaktan onur duydum ve ülkemin kalbini, dualarını hep yanımda hissettim. Biliyorum ki bu bir başlangıç. Bu süreçte birçok öğretmenimizin ve öğretmen adayımızın umutları yeşerdi, çok duygulu mesajlar aldım sizlerden. Hepinize çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki daha nice Nurten öğretmenler bayrağımızı her yıl sahnede dalgalandırmaya devam edecektir.\"

BABALARA MASAL ANLATTIRDI

Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, 2009\'da okulda \'Baba Bana Bir Masal Anlat\' projesi başlattı. Şu an 81 öğrenci ve 4 öğretmenin görev yaptığı anaokulunun öğrencilerinin babaları haftanın belirli günlerinde okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda masal anlatmaya başladı. Proje hem öğrenciler, hem de veliler tarafından büyük beğeni topladı. Çocuk ile baba arasındaki iletişimin güçlendirilmesini de sağlayan uygulama kısa sürede ilgi gördü. Akkuş, hazırladığı proje ile Sabancı Vakfı\'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan \'Sıradışı kişilerin olağanüstü öykülerini\' anlattığı \'Fark Yaratanlar\' programının yedinci sezonunda fark yaratanlar arasında gösterildi. Ayrıca proje bazı üniversitelerde araştırma konusu olarak işlendi. Zaman içerisinde proje, Türkiye genelindeki diğer anaokulu öğretmenlerine de örnek oldu. 8 yıl sonunda bugün \'Baba Bana Bir Masal Anlat\' projesi Türkiye\'deki 45 ilde uygulanmaya başlandı.

OYUNCAK KUMBARASI İLE KÖY ÇOCUKLARI İÇİN OYUNCAK TOPLADI

Akkuş ayrıca, 2014 yılında \'Oyuncak Kumbarası\' projesini başlattı. Proje kapsamında kumbaralarda toplanan oyuncaklar, ihtiyacı olan köylerdeki anaokullarına gönderildi. Yaklaşık 40 anaokuluna oyuncak ve kırtasiye desteği verildi. Projede yaklaşık 5 bin oyuncak toplandı. Projeye Samsun\'dan ve Türkiye genelinden birçok kişi ve kurum destek verdi. Veli ve öğrenci iletişimini sağlamak amacıyla, öğretmenler ve eğitim kurumlarının kullanımına ücretsiz olarak sunulan bir sosyal iletişim platformu Classloom tarafından verilen Eğitimde En İyiler Ödülleri\'nde Samsun Ayvacık Anaokulu tarafından uygulanan \'Oyuncak Kumbarası\' projesi en iyi ikinci sosyal sorumluluk projesi seçildi. Öğrencilerini ilk kez müzikal ile tanıştıran, helikopteri yakından görmelerini sağlayan Akkuş, yaptığı projelerle çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yılın en iyi öğretmeni, yılın en sıradışı yöneticisi gibi ödüller de kazandı.

İLK TÜRK ÖĞRETMEN DE SAMSUN\'DAN SEÇİLMİŞTİ

Samsun\'un Çarşamba ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kumköy İlkokulu\'nun \'müdür yetkili\' sınıf öğretmeni Dilek Livaneli, aynı vakıf tarafından 2014 yılında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında gösterilerek bu başarıyı elde eden ilk Türk öğretmen olmuştu.



