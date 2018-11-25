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Bilim / Teknoloji

"Samsung'un yeni telefonu Galaxy F, gelmiş geçmiş en pahalı telefon olabilir"

Akıllı telefon dünyasında yeni bir akım başlatması beklenen katlanabilir telefon Samsung Galaxy F'in Türkiye'deki satış fiyatı merak ediliyor

25 Kasım 2018 01:16

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F'in eli kulağında. Çok kısa bir süre içerisinde duyurulması beklenen ve açıldığında 7 inçlik bir tablete dönüşecek olan telefonun fiyatı da büyük bir merakla bekleniyor.

Webtekno'nun haberine göre, telefonun fiyatı pek de iç açıcı olmayacak. Samsung'un İngiltere departmanlarının birinde çalışan gizli bir görevliden alınan bilgiye göre, telefonun 1.500 ile 2.000 pound arasında olması bekleniyor. Ülkemizdeki vergileri işin içine hiç katmadan, günlük kur üzerinden bu tutar 10.000 — 15.000 TL civarı bir fiyata tekabül ediyor.

Samsung'un ilk etapta sadece 1 milyon civarı bir cihaz stoku ile piyasada olacağı bilgisiyle birleşince, bu fiyat bilgisinin doğru olma olasılığı da artıyor. Akıllı telefonların altın kaplama türevi özel versiyonlarını bir kenara bırakırsak gelmiş geçmiş en pahalı akıllı telefon bizleri bekliyor olabilir

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