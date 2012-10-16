Samsung’un yeni insansı robotu: Roboray

Samsung‘un robot yapımıyla ilgilenen bölümü yeni insansı robotu Roboray‘ı geçen hafta Portekiz’de düzenlenen IROS 2012 Fuarı‘nda görücüye çıkardı. Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile Samsung’un ortaklaşa geliştirdikleri robot, 2004 yılından bugüne geliştirilmeye devam ediliyor.

İlk olarak Mahru diye adlandırılan robot yürüme yetenekleriyle dikkat çekiyor. 150 santimetre yüksekliğinde ve 62 kilogram ağırlığında olan robot, iki ayak üstünde yürüyebilme yeteneğine sahip. Mahru 3′e kıyasla daha hızlı yürüme yeteneğine sahip robot aynı zamanda eğimli yerlerden de kolayca yürüyebiliyor. Parmaklar hariç 32 eklemin kullanıldığı robotun ayaklarında toplam 12 adet eklem bulunuyor. Bununla birlikte robotta ses ve yüz tanıma gibi özellikler de yer alıyor.

İnsansı robot konusunda en başarılı şirketlerin başında ise Honda geliyor. 1986 yılından bugüne kadar geliştirilen Asimo, bugüne kadar üretilen ilk insansı robot olma unvanına sahip. 130 cm yüksekliğinde ve 54 kilogram ağırlığında olan Asimo, üstün özellikleriyle uzun yıllardır kullanıcıların hayallerini süslüyor.

Hareketli nesneleri tanıma, jest ve mimikleri tanıma, çevre tanıma, sesleri ayırt edebilme ve yüz tanıma gibi özelliklerle donatılan Asimo, bu özellikleriyle Samsung Roboray’dan ayrılıyor. Şu an için geliştirilme aşamasında oldukları için dudak uçuklatan fiyatlara sahip robotların gelecekte ev ortamlarında da kullanılabileceği söyleniyor.