Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ne kadar olacak?

Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8 hakkında çok sayıda söylenti ve rapor sızdırılmış durumda. Güney Koreli teknoloji devi Mobil Dünya Kongresi 2017'yi atlattıktan sonra iki Galaxy S8 modeli tanıtmayı planlıyor.

Donanım Haber’de yer alan habere göre, hafta başında önemli bir Çinli kaynak, şirketin 4GB RAM ve 64GB hafızalı modelin dışında Çin ve Güney Kore pazarlarına özel 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip bir Galaxy S8 varyantı çıkaracağını açıklamıştı. Şimdi ise cihazın fiyatı ve satın alınabilirlik durumu ortaya çıkmış durumda. 6GB RAM / 64GB depolama alanına sahip Galaxy S8'in fiyatı 885$ (bugünkü kurla 3.271 TL), 6GB RAM / 128GB hafızalı modelin ise yaklaşık 943$ (bugünkü kurla 3.485 TL) olacak.

Avrupa ve dünyanın geri kalanı için üçüncü seçenek olacak 4GB RAM ve 64GB'lık versiyonun fiyatı henüz bilinmiyor. Ancak geçen hafta sızıntılarıyla ünlü önemli bir isim olan Evans Blass beklenen fiyatı paylaştı. Her iki modelin de 21 Nisan'dan itibaren satışa çıkacağını söyleyen Blass, seleflerine kıyasla 100€ (bugünkü kurla 398 TL) daha pahalı olacağını belirtti. Yani 5.8 inçlik modelin 799€ (bugünkü kurla 3.185 TL), 6.2 inçlik modelin ise yaklaşık 899€ (bugünkü kurla 3.584 TL) olarak fiyatlandırılacağını söyleyebiliriz. Türkiye'de ise uygulanacak vergilerle birlikte bu fiyat etiketleri daha da kabarık olacak.

Ayrıca, Çinli haber kaynağı, 6GB'lık varyantın Çin ve Güney Kore'ye özel olacağını da belirtti. Bu bölgelerde, Samsung Galaxy S8 iki bellek seçeneği (64GB ve 128GB) ama 6GB RAM ile sunulacak. Telefonun ön kısmında Home butonunun yer almayacağı belirtiliyor. Arka tarafta ise kamera ve lensle paralel yerleştirilen bir parmak izi sensörünün olduğunu görüyoruz. Cihazın sol tarafında, ses kontrol düğmeleriyle birlikte sanal asistan Bixby butonu yer alıyor. Bununla birlikte, cihazın sağ tarafında ise sadece güç düğmesi var.