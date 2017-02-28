Samsung'un veliahtına rüşvet suçlaması

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un veliahtı Lee Jae-yong'a resmen aralarında rüşvet ve yolsuzluğun da bulunduğu suçlamalar yöneltileceği belirtildi.

Lee Jae-yong'a açılan dava Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin azledilmesine giden süreçle bağlantılı.

Savcılık, fiilen Samsung'un başlıca yöneticisi olan Lee dışında dört şirket yetkilisine daha resmen suçlama yöneltileceğini duyurdu.

Sözkonusu şirket yetkililerinden üçü, savcılığın duyurusundan sonra istifa ettiklerini açıkladı.

Samsung ayrıca, dev şirketin farklı kollarını koordine etmekle görevli Stratejik Büro'nun da kaldırılacağını belirtti.

Samsung, hükümetin yaptığı 'iyilikler' karşılığında, azledilen eski Cumhurbaşkanı Park'ın arkadaşı Choi Soon-sil'in yönettiği kâr amacı gütmeyen kurumlara bağış yapmakla suçlanıyor.

Savclıar iddianameyi hazırlarken, Lee ay başında gözaltına alınmıştı.

Savcılar Lee'yi, Choi'yle bağlantılı kurumlara 36 milyon dolar bağış yapmakla suçluyor.

Savcılar bu bağışın, Samsung'da hasta babası Lee Kun-hee'den sonra Lee lehine liderlik değişimine yardımcı olacak büyük bir yeniden yapılanmaya hükümet desteğini almak için yapıldığını iddia ediyor.

Tartışmalı yeniden yapılanmaya ulusal egemenlik fonunun da destek vermesi gerekiyor. İddiaya göre bağış da bu desteği almak için yapıldı.

Aralık ayında yapılan meclis oturumunda Samsung, iki vakfa 18 milyon dolar dolayında bağış yapıldığını kabul etmekle birlikte, bağışların hükümet desteği için yapıldığı iddiasını reddetti.

Lee ayrıca, binicilik kariyerine yardımcı olmak için Choi'nin kızı Chung Yoo-ra'ya bir at ve para verdiğini kabul etti, ancak şimdi buna pişman olduğunu belirtti.

Siyasi skandal, azledilen Cumhurbaşkanı Park'ın Choi'yle bağları, tarikat faaliyetleri, nüfuz ticareti ve gizli bilgilerin ifşası etrafında gelişti.

Uzun süredir Park'ın aile dostu olan Choi'nin babasının da 1970'lerde cumhurbaşkanı olan Park'ın babasıyla yakın ilişkileri vardı.

Park, şu an görevi kötüye kullanmak, cebir ve sahtekârlık girişimi suçlarından yargılanıyor ve suçlamaları reddediyor.

Parlamentoda geçen Aralık'ta yapılan oylamada Park azledilmişti. Konu şimdi Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelirken, cumhurbaşkanlığı yetkileri elinden alındı.

Lee şu anda Samsung Elektronik'in Başkan Yardımcısı. Ancak babası Lee Kun-hee'nin 2014'te kalp krizi geçirmesinin ardından, fiilen Samsung'un tümünün başı olarak kabul ediliyordu.

Sonuç ne olursa olsun, dava şirkete büyük bir darbe olarak görülüyor. Lee'nin tutuklanması kıza vadede şirketin üretimi ve işletilmesini etkilemeyebilir ancak uzun vadede çeşitli etkileri olabilir.

Samsung dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri ve üst düzey bir marka imajına sahip olan şirketin başındaki ismin, bir yolsuzluk skandalına karışması büyük bir sorun.

Lee aybaşında ilk olarak tutuklandığında, şirket "mahkeme sürecinde gerçeklerin ortaya çıkması için elinden geleni yapacağını" söylemiş ve suçlamaları reddetmişti.