T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Samsung'un rüşvetten suçlu bulunan veliahtına 5 yıl hapis cezası

Güney Kore'de mahkeme, teknoloji devi Samsung'un veliahtı Lee Jae-yong'u, hükümet yetkililerine rüşvet ödemekten suçlu bularak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından Samsung hisseleri düşüşte.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Kore'de mahkeme, teknoloji devi Samsung'un veliahtı Lee Jae-yong'u (Jay Y Lee), hükümet yetkililerine rüşvet ödemekten suçlu bularak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Şubat ayında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Lee hakkında 12 yıl hapis cezası istenmişti.

Lee, azledilen eski devlet başkanı başkanı Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil ile bağlantılı kâr amacı gütmeyen bazı kuruluşlara yaklaşık 40 milyon dolar rüşvet verip karşılığında 'siyasi nüfuz' elde etmek, ihalelerde devletten imtiyaz sağlamaya çalışmakla suçlanıyordu.

Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, patlak veren rüşvet ve yolsuzluk skandalının ardından Mart ayında azledilmişti.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung'un fiili başkanı olan Lee'ye yöneltilen suçlamalar arasında zimmete para geçirme ve yurt dışındaki malvarlığını gizleme de bulunuyor.

Samsung'un veliahtı ise suçlamaları reddetti.

Lee'nin bağışlar karşılığında hiçbir şey talep etmediğini savunan avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Kararın açıklanmasının ardından Samsung'un hisseleri yüzde 1 düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güney KoreSamsungLee Jae-yongKararınKoreLee)LeeParkChoi Soon-silDevlet Başkanı Park Geun-hyeMart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24