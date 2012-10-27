Samsung'un rakamları Apple'ı ikiye katladı

Güney Koreli elektronik devi Samsung, en büyük rakibi Apple’a karşı yargı önünde kaybetse de akıllı telefon piyasasında tüm rakiplerini kıskandıracak bir performans sergiliyor. ABD’li araştırma şirketi IDC, teknoloji şirketlerinin üçüncü çeyrek rakamlarına dayanarak hazırladığı raporda, Samsung’un küresel akıllı telefon nakliyatında Apple’ı ikiye katladığını ortaya koydu. Nokia, ilk beşe giremedi.

Teknoloji devleri birbiri ardında üçüncü çeyrek rakamlarını açıklıyor. Kamuoyuna açıklanan rakamlar, mobil piyasasının yarattığı rekabette şirketlerin nasıl bir performans ortaya koyduğunu gözler önüne seriyor.

Apple'a karşı Ağustos ayında ABD’de verdiği patent davasını kaybeden Samsung, birkaç gün önce de ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun Apple’a ait dört patenti daha ihlal ettiğine hükmetmesiyle bir darbe daha aldı. Samsung her ne kadar ABD piyasasında zor günler geçirse de, küresel alanda başarılı bir grafik çiziyor.

Araştırma şirketi IDC’nin açıkladığı rakamlara göre, Samsung 2012’nin üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon nakliyatının yüzde 31.3’ünü gerçekleştirdi. Apple ise bu pastadan yüzde 15’lik pay alabildi.

Akıllı telefon piyasasının Apple ve Samsung tarafından neredeyse ele geçirildiğini belirten IDC, üçüncü çeyrekte Samsung’un dünya genelinde 56.3 milyon akıllı telefon nakliyatı yaptığını açıkladı. Samsung, 2011’in aynı döneminde sadece 28.1 milyon akıllı telefon nakliyatı yapmış ve piyasanın yüzde 22.7’sini ele geçirmişti.

'Apple'ı ikiye katladı'

Apple, Samsung’un performansına kıyasla her ne kadar ikinci sırada yer alsa da, 26.9 milyon telefon nakliyatıyla piyasanın yüzde 15’ine sahip oldu. Apple, 2011’in aynı döneminde 17.1 milyon telefon nakliyatı yaparak piyasanın yüzde 13.8’ini elde etmişti.

IDC raporunda belki de en büyük sürpriz, iPhone ve Galaxy serisinin yükselişiyle eski günlerini unutan BlackBerry üreticisi Research In Motion’dan (RIM) geldi. Kanadalı şirket, Apple’ın ardından üçüncü sırada yer alırken, piyasanın yüzde 4.3’üne sahip olabildi. Şirketin geçtiğimiz yıl aynı dönemde piyasa payı ise yüzde 9.6’ydı.

Çin’in en büyük cep telefonu üreticisi ZTE, RIM’in ardından dördüncü sırada yer edinirken, piyasa payı yüzde 4.2 oldu. Beklediğini bulamayan Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC ise yüzde 4 pazar payıyla beşinci sırada yer aldı.

'Nokia ilk beşte değil'

IDC raporunda en dikkat çeken detaylardan bir tanesi, Finlandiyalı cep telefonu devi Nokia’nın ilk defa ilk beşte yer almamasıydı. IDC, Nokia’nın ilk kez ilk beşte yer edinemediğine dikkat çekerken, analistlerin yorumlarına yer verdi.

IDC araştırmacılarından Kevin Restivo, “Nokia’nın kaybı, rakipleri için kazanç anlamına geliyor... Nokia’nın Symbian tabanlı akıllı telefonlardan Windows Phone’a geçiş yapması, geride kalan 18 ayda rakiplerinin Nokia’dan pay kapmasına neden oldu” dedi.

Restivo, ‘akıllı telefon piyasasının henüz olgunlaşmadığını’ belirterek, Nokia dahil birçok cep telefonu satıcısı ve işletim sistemi geliştiricisi için piyasada alan bulunduğunu ifade etti.

IDC raporunda Nokia’nın gerçekleştirdiği akıllı telefon nakliyatı belirtilmedi. Nokia ise 2012’nin üçüncü çeyreğinde toplamda 82.9 milyon cep telefonu nakliyatı yaptığını açıklamıştı. Bu rakam, 2011’n aynı döneminde küresel cep telefonu nakliyatının yüzde 22’sini temsil eden 106.5 milyondan sonra belirgin bir düşüş yaşandığını gösterdi.

IDC’nin verdiği toplam rakamlara göre, 2012’nin üçüncü çeyreğinde toplamda 179.7 milyon akıllı telefon nakliyatı yapıldı. Bu rakam, 2011’in aynı dönemine göre yüzde 45’lik bir artış yaşandığını ortaya koydu. Küresel cep telefonu nakliyatı ise üçüncü çeyrekte 444.5 milyon olurken, aynı rakamın 434.1 milyon olduğu 2011’in aynı dönemine kıyasla sadece yüzde 2.4’lük artış yaşandı.

'HTC için rakamlar kötü'

Ortaya çıkan son verilerde istediğini elde edemeyen akıllı telefon ütecilerinden biri HTC oldu. Kısa bir süre önce One X + modelini sunan Tayvanlı şirket, üçüncü çeyrekte sadece 2.4 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, 2011’in aynı dönemine kıyasla yüzde 48, 2012’nin ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 23 azalış olduğunu gösterdi. Şirketin faaliyet karı ise son bir yıl içinde yüzde 76 azalarak 167 milyon dolara indi.

HTC, son bir yıl içinde faaliyet giderlerini yüzde 29 azalttı, AR-GE harcamalarını aşağı çekti. Ancak satış rakamları beklentileri karşılamayan şirket, 2012’nin ikinci çeyreğinde başladığı düşüşü devam ettireceği benziyor. HTC’nin dördüncü çeyrekte işletme karını sadece yüzde 1 artırması bekleniyor.