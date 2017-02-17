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BBC Türkçe

Samsung'un müstakbel başkanı tutuklandı

Güney Kore'de, ucu Devlet Başkanı Park'a uzanan rüşvet soruşturması kapsamında, teknoloji şirketi Samsung'un bir sonraki başkanı olması beklenen Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong tutuklandı.

17 Şubat 2017 13:46

Güney Kore'de Samsung'un Başkan Yardımcısı ve veliahdı Lee Jae-yong, Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı.

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Başkent Seul'deki Merkez Bölge Mahkemesi, Devlet Başkanı Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil ile bağlantılı kar amacı gütmeyen bazı kuruluşlara 40 milyon dolar rüşvet verip karşılığında 'siyasi nüfuz' elde edip, ihalelerde devletten imtiyaz sağlamaya çalışmakla suçlanan Samsung'un sahibin oğlu hakkında tutuklama kararı verdi.

Lee ve Samsung, söz konusu suçlamaları reddederken, bu bağışları Samsung'un şirket birleştirme sürecine siyasi destek almaya çalıştığı dönemde yapıldığı öne sürülüyor.

Lee, 13 Şubat'ta yeniden ifadeye çağrılmış ve 22 saat boyunca savcılar tarafından sorgulansa da delil yetersizliği ve savcılığın süre istemesi nedeniyle tutuklanmamıştı.

Devlet Başkanı Park'ın yetkilerinin alınmasına uzanan skandalın merkezinde ise başkanın gözaltındaki yakın arkadaşı Choi Soon-sil yer alıyor.

Park'ın eski arkadaşı Choi, devlet kademesinde herhangi bir görevi olmamasına rağmen, kendisini cumhurbaşkanının arkadaşı olarak tanıtıp zimmetine 9 milyon dolar geçirmekle suçlanmıştı.

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