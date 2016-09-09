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Bilim / Teknoloji

Samsung'un geri çağırdığı telefon patladı; lüks araç yandı

Telefon, araçta şarj olurken patladı

09 Eylül 2016 16:11

Samsung'un geçen ay piyasaya sürdüğü Galaxy Note 7 telefonu arabada şarj olurken patladı, lüks araç alev alıp yandı.

Samsung firması, şarj ünitesindeki sorun nedeniyle dünya çapında Note 7 telefonlarını geri çağırırken, ABD'de Note 7 telefonun bir aracın yanmasına neden olduğu bildirildi.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Nathan Dornarcher isimli kullanıcı, telefonunu aracında şarjda bıraktığını, şarj sırasında Note 7'nin patladığını söyledi.

Dornarcher, aracın alev almış görüntülerini de Facebook hesabından yayınladı.

Amerikan Havacılık İdaresi de yolcu uçaklarında Note 7 telefonlarının herhangi bir şekilde şarj edilmemesi yönünde talimat yayınladı.

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SamsungNote 7PatlamaYangın

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