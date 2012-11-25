Samsung, 61,5 milyon akıllı telefon nakli etmek istiyor

Merkezi ABD’de bulunan uluslararası yatırım bankası UBS, Güney Koreli elektronik devi Samsung’un dördüncü çeyrekte yapacağı akıllı telefon nakliyatında yeni hedefinin olacağını duyurdu.

UBS, Galaxy Note II’nin başarısıyla akıllı telefon piyasasında hız kazanan Samsung’un dördüncü çeyrekte yeni bir rekora imza atacağını açıkladı.

UBS raporuna göre, Samsung 2012’nin son mali döneminde 61.5 milyon akıllı telefon nakliyatı gerçekleştirebilir.

Güney Kore’nin Yonhap haber ajansı, UBS raporundan elde ettiği bilgilere göre, Samsung’un Ekim-Aralık döneminde 61.5 milyon telefon satışı gerçekleştirmeyi hedeflediğini, bu rakamın bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 daha yüksek olduğunu kaydetti.

Samsung, üçüncü çeyrekte 58 milyon akıllı telefon nakliyatı gerçekleştirmiş ve en büyük rakibi Apple’a büyük bir fark atmıştı.



'İlk tahminimiz 5 milyondu'



UBS, internet üzerinden yapılacak şatışlarda nakliyatın 63 milyona kadar çıkabileceğini belirtti.

Raporda, Eylül ayında piyasaya sürülen tablet-akıllı telefon Galaxy Note II’nin, Samsung’un akıllı telefon piyasasında büyümesinde en önemli faktör olduğu ifade edildi.

Raporda imzası bulunan analist Nicolas Gaudois, “Galaxy Note II, ilk beş haftada üç milyon nakliyat gerçekleştirdi. Asya, Avrupa ve ABD’deki satışlarla cihazın dördüncü çeyrekte 7 milyon satılmasını bekliyoruz. Bu çeyreğe yönelik ilk tahminimiz 5 milyondu” dedi.

Samsung’un Mayıs ayında tanıttığı Galaxy S III modeli ise toplam satışlarda 30 milyonu geçerken, sadece Ekim ayında 5.5 milyon satışa ulaşmıştı.

Gaudois, cihazın dördüncü çeyrekte 15 milyon satabileceğini ifade etti.

Yapılan tahminlerin gerçekleşmesi halinde, Samsung’un 2013’te Apple ile olan rekabetinde arayı iyice açması bekleniyor.

Korea Investment&Securities yatırım şirketi tarafından kısa bir süre önce yayımlanan raporda, Samsung’un 2012’de küresel akıllı telefon piyasasındaki oranını yüzde 33.1’den yüzde 37’ye çekebileceği ifade edildi.

Apple’ın ise 2012 sonunda yüzde 19.9 olan payını yüzde 20.4’e çekmesi tahmin ediliyor.

Samsung, HTC, Motorola ve Google gibi markaların akıllı telefonlarında kullanılan Android işletim sistemi, üçüncü çeyrek sonunda kürese akıllı telefon piyasasının yüzde 72.4’ünü ele geçirmişti.