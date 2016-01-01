Samsung’tan ‘akıllı yüzük’ atağı

Samsung akıllı yüzük için USPTO yani Amerikan Patent Ofisi’nden bir patent aldı. Apple tarafından akıllı yüzük üretileceği gündeme gelmişti fakat herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı. İddialara göre, Güney Koreli teknoloji devi akıllı yüzük üretecek.

CNN Türk’ün haberine göre kıllı yüzük fikri şimdilik akıllı saatler kadar işlevsel görünmüyor. En azından mevcut teknolojiyle bundan bahsetmek mümkün. Akıllı saatlerde bile pil gibi önemli bir sorun aşılamamışken yüzük konsepti için ciddi teknolojik devrimlerin beklenmesi gerekebilir.

Ancak firma sadece prestij amaçlı olarak bile böyle bir ürünle karşımıza çıkabilir. İddiaya göre Samsung akıllı yüzük konsepti, akıllı telefon ve akıllı televizyonlarla iletişim kurabilecek. Telefonunuz çaldığı sırada kimin aradığını veya gelen mesajları, bildirimleri yüzük üzerinden görüntülemek mümkün olacak.

Aslında akıllı yüzük olarak tabir edilen bu teknoloji yeni değil. Daha önce Indiegogo isimli bağış toplama sitesinde benzer bir proje kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Mota isimli ürün istediği bağış rakamına ulaşmayı başarmıştı. Firma şu sıralar ön sipariş topluyor ancak teslimatlar yapılmış değil.