Samsung’dan ‘altın renkli telefon’ hatırlatması

Apple’ın ‘siyah-beyaz’ geleneğini sona erdirmesinin ardından, bugüne kadar renk çeşitliliğiyle öne çıkan rakipleriyle arasındaki bir farklılık ortadan kalkmış oldu. Apple’ın en büyük rakibi Samsung ise ‘altın renkli telefonlar’ konusunda internetten bir hatırlatma yaparak, rakibine mesaj gönderdi.

Apple, 10 Eylül’de tanıttığı ve 20 Eylül’de satışa sunduğu iPhone 5S ve 5C modelleriyle siyah-beyaz geleneğini de tarihe gömdü. Satış rekorları kıran telefonlardan şüphesiz en çok ilgi çekeni ise iPhone 5S. Üç renk seçeneğinden en çok ‘şampanya-altın’ rengi öne çıkan iPhone 5S, en büyük rakibi Samsung’un dikkatinden kaçmadığını da gösterdi.

Samsung, internetteki bir blog sayfasında, ‘altın renkli ilk telefonu sunan marka olduğunu’ hatırlatırken, iPhone 5S’e gönderme yaptı.

Blog sayfasında, “Herkes altın rengini sever. Bu yüzden bazı telefonlarımızı bu renkte yapıyoruz” ifadesi yer aldı ve altın renkli modellerin listesine yer verildi.

Twitter’daki Samsung Mobile Arabia hesabında ise Galaxy’nin en son modeli S4’e ait altın renkli telefonların 13 Eylü’de satışına başlandığı belirtildi.

Samsung böylece, altın renkli telefonlar alanında Apple’dan ‘önce geldiğine’ dikkat çekerken, rakibini yakından izlediğini de gözler önüne serdi.