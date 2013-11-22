Samsung'a 290 milyon dolarlık ceza

Samsung, patent ihlali iddiasıyla suçlandığı davada, Apple’a 290 milyon dolar ödemeye mahkum oldu.

Amerikan Mahkemesi, Güney Koreli Samsung firmasını, Apple’a 290 milyon dolar ödemeye mahkum etti.

Davada, Apple zararlarının karşılanması için Samsung’dan 379.8 milyon dolar talep etmişti. Samsung avukatları, ödenmesi gereken miktarın 52.7 milyon dolar olduğunu savunmuştu.

Teknoloji dünyasının iki güçlü markası, iki yıldan fazla süredir çeşitli patent davalarında karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz yıl da Amerikan mahkemeleri, Samsung'u patent ihlalinde bulunması nedeniyle Apple'a 1 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.