Samsung yöneticileri diz çöküp özür diledi

Samsung'un Çinli yöneticileri düzenledikleri etkinlikte Galaxy Note 7'ler için diz çöküp özür dilediler.

Teknoloji devi Samsung, batarya sorunlu telefonları Galaxy Note 7’ler yüzünden kullanıcılarının güvenini bir süre önce kaybetti. Samsung’un Çinli yöneticileri ise kullanıcıları geri kazanmak için adım attılar. Yöneticiler hep beraber kullanıcılardan özür dilediler.

Çin’de 29 Ekim’de Samsung yerel distribütörler için Shijiazhuang içinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik sırasında yaklaşık 20 yöneritici hatalı Galaxy Note 7’ler için diz çökerek özür diledi. Görüntüler olay oldu.

Ne olmuştu?

Samsung’un bu sene içerisinde iddialı bir şeklilde çıkardığı Galaxy Note 7’lerin birer birer patlama haberlerinin tüm dünyada yankı uyandırmasının ardından problemin sebebinin bataryalar olduğu anlaşılmıştı. Samsung önce telefonları geri toplatmış, sonrasında ise üretimi durdurmuştu.

Yapılan anketlerin sonucunda Samsung’a duyulan güvenin azaldığı da ortaya çıktı.