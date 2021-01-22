Samsung ve Oppo'nun Türkiye'de planladığı yatırımlar için ithalat rejimine değişiklikler getiriliyor

Samsung ve Oppo'nun Türkiye'de cep telefonu üretim tesisi kurma yönündeki çalışmaları sürerken bu yatırımları kolaylaştırmak için ithalat rejiminde de değişiklikler devam ediyor.

Dünya gazetesinin haberine göre 17 Aralık 2020'de cep telefonu üretiminde kullanılan yarı demonte aksam ve parçaların ithalatının önü açılmıştı.

Bugün yayınlanan İthalatta Korunma Önlemi tebliği ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak ‘akıllı saatler' ithalatta gözetim kapsamından çıkarıldı. Bu uygulama 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

17 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile cep telefonu üretiminde kullanılacak yarı demonte aksam ve parçalar, için gümrük vergisi muafiyeti sağlanmamak şartıyla 31 Ağustos 2021'e kadar ithal edilebilmesinin önü açılmıştı.

Teşvik belgeleri yayınlanacak

Öte yandan Türkiye'de üretim yapmaya hazırlanan Samsung ve Oppo'nun yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğlerin de bu ay içinde yayınlanması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre bunlardan bir tanesinin belgesi 2020 yılı aralık ayına ilişkin teşviklerde, diğeri de 2021 ocak ayı teşviklerinde yayınlanacak.