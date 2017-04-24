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Bilim / Teknoloji

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, 'Photosop' isyanıyla Twitter hesabını kapattı

"Başka ortamlarda görüşmek üzere..."

24 Nisan 2017 16:01

Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Twitter hesabını kapatmaya karar verdi. Attığı son tweetinde bir yöneticinin Twitter ortamında aktif olarak bulunmasının zorluğundan yakınan Yeğen, "Twitter'daki DM yazışmalarımın son aylarda Photosop ile değiştirilip belirli forumlarda yanlış anlamalara sebep verebilecek şekilde değiştirilmesinin önüne geçemedim" ifadesini kullandı.

Tansu Yeğen'in Twitter'a veda paylaşımı şöyle:

"Son 2 yıldır aktif şekilde kullandığım Twitter hesabımı bu gece itibariyle kapatacağım haberini paylaşmak istiyorum. Twitter ortamını ve paylaşmayı sevdiğim için sizlerle teknolojilerde ilerlemeleri basit bir dilde paylaşmaya çalıştım. Bu dönem içinde Direkt Mesaj (DM) sadece takip ettiğim kişiler tarafından kullanılabiliyordu, fakat bu dönemde ortaya atılan ve benden yardım rica eden kullanıcılara iş yükümden dolayı ancak geç cevap verebiliyordum. Bu yüzden eleştiri alıyordum.

Daha sonra herkes bana DM atabilsin diye herkese bana mesaj atabilme seçeneğini aktif hale getirdim. Fakat bu sefer, hemen cevap bekleyenler, maddi destek ve iş isteyenler, ücretsiz ürün talebinde bulunanlar, ağır dillerle farklı konularda yazanlar hesabı çalıştırma konusunda beni çok zorlamaya başladı. Buna da razıydım ama bazı birebir yazışmalarımın son aylarda Photosop ile değiştirilip belirli forumlarda yanlış anlamalara sebep verebilecek şekilde değiştirilmesinin önüne geçemedim.

Şunu anladım ki her şeye rağmen bir yöneticinin Twitter ortamında hesabını aktif tutabilmesi çok zor.

Parlak bir geleceğimiz için inovasyon ve eğitimi en ön planlda tutmamız ve bireyler, eğitim kurumları, kurumlar olarak bu alanda gece gündüz çalışmamız gerektiğine çok inanıyorum. Ben ülkem için bizzat bu yönde elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Eğer bu süreç içinde herhangi birinizi istemeden de olsa kırdıysam lütfen affediniz. Bu dönem içinde beni takip ettiğiniz, değerli fikirlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim.

Başka ortamlarda görüşmek üzere...

Saygı ve sevgilerimle,"

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