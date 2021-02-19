Samsung'tan çocuklar için güvenli internet videosu: "İnterneti tadında kullan"

Teknoloji firması Samsung, internetin çocuklar tarafından fazla kullanıldığı bu dönemde, kendi uygulaması Samsung Kids'in yararından bahseden anlamlı bir video paylaştı.

Koronavirüs'ün sebep olduğu pandemi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de internet kullanımı bir hayli arttı ve yapılan araştırmalara göre internet kullanıcılarının yaş ortalamaları da gittikçe küçülmeye başladı.

Teknoloji devlerinden Samsung, bu ihtiyaç doğrultusunda “İnterneti Tadında Kullan” sloganıyla yeni bir kampanya başlatarak, çocukların internette ne tür zararlı içeriklerle karşılaşabileceğini gösteren bir video paylaştı.