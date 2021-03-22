Samsung, otomobilleri parmak iziyle çalıştıracak

Teknoloji devi Samsung, otomobiller için parmak iziyle koruma teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Samsung, otomobiller için bir biyometrik sensörün patentini aldı. Güney Koreli şirket, aracı yalnızca sahibinin etkinleştirebileceği bir teknoloji geliştiriyor. Bu sistemle otomobiller hırsızlığa karşı biyometrik koruma altına alınabilecek.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre Samsung'un yeni teknolojisinin yakın gelecekte hırsızlık oranlarını önemli ölçüde azaltması mümkün görünüyor.

Çok fonksiyonlu olacak

Güney Koreli mühendisler arabaya birden fazla biyometrik parmak izi sensörü yerleştirmeyi öneriyor. Bunlardan biri direksiyon simidinde bulunacak ve bu yalnızca kimlik doğrulamasını geçmekle kalmayacak, aynı zamanda motoru çalıştıracak. İkincisi kapı koluna yerleştirilebilir. Bu nedenle, iki faktörlü koruma yapılması öneriliyor: sadece araca binmek yeterli değil, aynı zamanda istenen parmak izini kullanarak otomobili çalıştırabileceksiniz.

Samsung ayrıca bu sisteme fazladan bir adım daha ekleyebilir. Buna göre de sürücünün parmak izi kimlik doğrulamasını yapabilmesi için akıllı telefonunun yanında olması gerekecek. Samsung'un geliştirdiği bu teknolojiyi diğer otomobil üreticileriyle paylaşmayı planlayıp planlamadığı veya Güney Koreli devin kendi arabasını piyasaya sürmeye hazır olup olmadığı ise henüz belli değil.