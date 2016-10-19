"Samsung, Note serisinin üretimini durdurma kararı aldı"

Değiştirilen Note 7'ler de patlayınca üretimi geçici olarak durdurma kararı alan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Shiftdelete.com'un Güney Kore merkezli Newsis haber sitesinden çevirdiği habere göre, Samsung'a yakın kaynaklar, şirketin çareyi Note serisinin üretimini tamamen durdurmakta bulduğunu açıkladı. Bu iddiaya göre, Note serisi kısa bir süre içinde tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini alacak. Başka bir deyişle artık yeni bir Note cihazı üretilmeyecek.